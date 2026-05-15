貨車故障停坡道險象環生 朴子警烈日推車過橋

嘉義縣警察局朴子分局警員下車協助推動故障的貨車過橋。（警方提供）

盧姓駕駛日前開貨車行經朴子大橋時，車輛因離合器故障，又位處上坡路段，導致車輛動彈不得。嘉義縣警察局朴子分局六家聯合所副所長蔡士強、警員陳崇志巡邏發現盧男窘境，考量故障地點車流量大，恐引發追撞意外，兩員立刻化身「推車手」，頂著烈日高溫徒手將車推過大橋，移至路旁安全處所，成功守護用路人安全。

蔡士強與陳崇志當天執行交通稽查勤務，巡經朴子大橋南端上坡處時，發現一部自小貨車斜停在慢車道與機車專用道之間，盧姓駕駛焦急地站在車後試圖推車，卻因坡度難以移動。

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員警上前關心，盧男表示車輛因離合器壓板突發故障熄火，完全無法啟動。員警考量當時車流頻繁，且該處為橋梁上坡處，若不立即移置將嚴重影響安全，因而頂著烈日揮汗協助「徒手推車」，合力將貨車一路推行至大橋北端的安全空間停放。

盧姓駕駛對警方在危急時刻挺身而出、甚至揮汗推車的熱心舉動深表感激，直呼「還好有警察幫忙，不然真的不知道該怎麼辦！」

朴子分局提醒民眾，行車途中若遇突發狀況應保持冷靜。如車輛無法移動，應立即開啟危險警告燈，並於車輛後方適當距離放置警告標誌或三角錐示警；隨後駕駛與乘客應迅速離開車道，前往路旁安全處所等待救援，以免發生危險。

盧姓男子一人推不動故障貨車。（警方提供）

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