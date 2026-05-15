涉介選案獲判無罪！基隆里長吳石金遭羈押23天 獲刑事補償9.2萬

基隆市信義區孝岡里長吳石金涉介選無罪確定，獲判刑事補償9萬2000元。（資料照）

基隆市信義區孝岡里里長吳石金在2024年大選前夕，組織里長團赴中國山東接受落地招待，檢方依違反「反滲透法」及「公職人員選舉罷免法」羈押他23天後起訴。全案經法院一、二審判決無罪確定，吳男針對偵查期間曾受羈押共23日聲請刑事補償。基隆地院審理後，認定吳的名譽及家庭受損程度非輕，判決補償吳里長9萬2000元。

判決指出，吳石金於2023年底因涉及介選疑案，遭基隆地檢署聲請羈押。吳男經歷了兩段羈押期間，第一次自2023年12月13日起至23日（11天），經高院撤銷發回後獲交保；隨後檢方抗告成功，再於2023年12月29日至113年1月9日執行第二次羈押（12天），總計人身自由受限23日。

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吳石金主張，他在無罪確定前受羈押，且當時身為里長，遭媒體大幅報導後，其個人名譽及家庭生計遭受重創，子女在校甚至因此受到歧視，故請求以每日最高額5000元標準補償，共計11萬5000元。

法官審酌，吳男身為地方公眾人物，為家中唯一經濟來源，需撫養5名子女（其中4人未成年），在選舉前夕遭羈押，社會輿論壓力確實對吳的精神造成巨大痛苦，名譽減損程度也較一般刑事案件嚴重。

不過，法官在決定補償金額時提到，吳男於偵查機關發動搜索前後，曾有刪除手機通訊軟體對話紀錄的行為，且於選舉敏感時期組織赴中旅遊、接受落地招待及機票差額補貼等，雖不構成故意招致犯罪而拒絕補償的條件，但確實與本案偵查發動具事實關聯，最後以每日4000元折算補償金為適當，判決補償吳里長9萬2000元。

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