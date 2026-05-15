賞鳥變調！沙鹿六福公園驚見遛鳥俠 對女童開演「活塞運動」

男子在六福公園椅子上做手部活塞運動，嚇壞女性民眾。（民眾提供）

台中市沙鹿區六福公園近期有一名年約20多歲「遛鳥俠」出沒，會故意獻寶給女生看，有多名女子嚇得花容失色，上網提醒民眾留意，清水分局指出，有接獲報案，已經掌握男子身分，將調查釐清。

今（15）日有一名女網友在臉書社群網站貼文指出，沙鹿六路里的六福公園有變態男子，她昨日傍晚帶兒子去六福公園散步，在中間步道停下來看樹上小鳥，卻見到一名30歲左右的男生，身穿黑色風衣，戴黑色口罩，裡面全裸，下半身穿黑色短褲，一開始不以為意，後來發現他坐在公園椅子上做「手部活塞運動」，他身旁就是溜滑梯跟遊具，有很多小朋友在玩耍，來公園賞鳥變成在看男子打小鳥，後來有報警，但警察來之前，他已經離開。

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女網友表示，被男子猥褻，要洗眼睛了，呼籲家長有帶小朋友到公園，多留意保護自己；隨後有多名女網友留言指稱，之前有遇過男子，故意拉開衣褲露鳥給女生看，他是專挑女生獻寶，呼籲大家要注意。

六福公園遛鳥俠出沒，引起網友留言議論。（擷取自臉書沙鹿之美）

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