單親爸猝逝留債！17歲少女休學打兩份工養弟 婉拒善款原因曝

民眾將現金寄往台中市第三分局立德派出所，收件人寫上所長許逸維姓名。（記者許國楨翻攝）

台中市東區一對未成年姊弟因父親猝逝陷入困境，除賣屋償還父親遺留債務，17歲姊姊更休學每天打兩份工，只為撐起與國中弟弟租住套房等生計，事件曝光後感動許多民眾，這幾天轄區警方與里辦公室電話幾乎被打爆，不少人主動表達捐款意願，甚至有人直接將現金以掛號寄到派出所，希望能幫助這對苦命姊弟度過難關。

從照片中可見，民眾將現金寄往第三分局立德派出所，收件人寫上所長許逸維姓名，信封上清楚寫著「請轉交幫助姊弟」，字句樸實卻滿載溫暖，令人感動；據了解，許員得知姊弟悲慘處境後，不忍他們被現實壓垮，立即聯繫里長洪宗毅串聯善心人士募款，填補政府補助尚未到位時的經濟空窗期，沒想到事件曝光後，大量善款湧入，兩人討論後，認為姊弟尚未成年，對於金錢使用還不夠成熟。

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因此，他們堅持採取「只提供需要的錢」原則，不直接交付大筆現金，而是協助支付真正必要的支出，包括學費、生活餐費、基本日用品與急難所需，確保每一筆善款都能真正用在刀口上，也避免資源被浪費，而姊弟目前已由姑姑接回協助照護，生活狀況逐步穩定，為避免占用更多社會資源，相關資助與捐助將先婉予謝絕，但也再次感謝各界善心與關懷。

面對各界雪中送炭，少女也透過Line傳訊致謝：「大家的每一份捐款，對我來說都不是理所當然，而是一份很重要的信任。」她也承諾會謹慎使用每一分善意，希望不辜負大家的心意，讓這份溫暖真正發揮價值。

所長許逸維也與學校聯繫，希望協助少女重回校園完成學業。（記者許國楨翻攝）

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