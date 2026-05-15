基隆水資中心遭濫倒廢棄物 工務處科長30萬交保、1業者被聲押

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，徹夜複訊至今天清晨近5時，認定9名官商均涉犯廢棄物清理法，聲押其中一名林姓業者。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦基隆市水資源回收中心遭傾倒廢棄物案，昨天搜索基隆市政府工務處、水資源回收中心等15處，約談下水道科長高力山、廠商等14人，經徹夜複訊至今天（15日）清晨近5時許，認定高姓科長與林姓業者等9人均涉犯廢棄物清理法，諭知高姓科長與王姓女約雇員等2人各30萬與10萬元交保，另以有串、滅證之虞聲押其中1名林姓業者，另名林姓業者則獲100萬元交保，其餘吳姓、俞姓、盛姓、曾姓、陳姓5名員工則分別交保3萬至10萬元。

基隆地檢署接獲檢舉，由基隆市政府工務處所監管、位於和平島水資源回收中心內的濕地，遭人傾倒營建類廢棄物。由於水資源中心僅有1個出入口，且大門實施管制，外人不易進入，懷疑有人縱容業者入內傾倒廢棄物，隨即啟動檢、調、環聯繫平台，指揮法務部調查局北部機動工作站及環境部北區環管中心組成專案小組展開追查。

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檢調昨除以被告身分約談高姓科長外，另以被告或證人身分約談陳姓技士、下水道科王姓、陳姓與高姓約聘雇員，以及3家委外代操作廠商，總共約談到案說明者有14人。全案偵查重點在於釐清是市府官員知情默許，或僅是營運商違法開門讓業者進入傾倒廢棄物，如若有公務人員違法介入、甚或收受不正利益，案件就恐升高為涉犯違反貪污治罪條例的貪污重罪。

北機站昨晚陸續將涉案官員與廠商帶至地檢署複訊至今天清晨近5時許，檢方認定高姓科長與林姓業者等9人均涉犯廢棄物清理法，諭知高姓科長與王姓女雇員兩人各30萬與10萬元交保，另以有串、滅證之虞聲押其中一名林姓業者，另名林姓業者則獲100萬元交保，吳姓、俞姓、盛姓、曾姓、陳姓員工等5人則分別交保3至10萬元。

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