反悔購買中古重機 男竄改里程數打官司反被抓包判刑

李男反悔購買中古重型機車，涉嫌偽造行車里程數，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

高市李姓男子花43萬元，購買中古重型機車後反悔，涉嫌偽造行車里程數收執聯，還拿去打官司被抓包，被高等法院高雄依偽造私文書罪，判處徒刑5月，得易科罰金。

判決書指出，2022年6月10日，被告李男以43萬元，向德意志公司購買2012年6月出廠的中古重型機車，並在同月15日進廠保養，更換後輪、滑動式離合器，當時保養里程數為20629公里，並取得維修單收執聯。

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後來，李男不滿車況及維修事宜，提起民事訴訟，甚至涉嫌將收執聯里程數遮蔽並影印，變造無里程記載的影本，並在同月30日前往法院開庭，當做呈堂證據，結果被車廠拆穿，吃上偽造文書官司。

李男辯稱，沒有塗改收執聯里程數，否則不會主動聲請鑑定。又說，民事訴訟中並無主張里程數的問題，且該案後續提出之單據都有記載里程數，沒有動機去變造，也沒有影響判決結果等語。

一、二審開庭調查後，據車廠等提出證據，李男所辯不足採信，依偽造文書罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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