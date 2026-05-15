教授也上當！簡訊通知雲端發票中獎1千元 險被「釣魚」盜刷

雲端發票釣魚猖獗，教授差點受騙揭示新型詐術。（警方提供）

網購普及，使用雲端發票、刷載具越來越多，成為詐團目標，私立大學林姓教授收到momo購物網消費電子發票中獎通知，中五獎1000元，林男依指示登入欲留個資，並與朋友分享小確幸時被提醒驚覺。

林教授於最後一刻停住，意外釣出一堆朋友接到「雲端發票」中獎詐騙，高市刑警大隊統計今年一月起至四月底，就受理了169件此類詐取個資案。

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詐團假冒知名電商、公司名義，發送「發票系統資料更新」、「電子發票中獎資訊公告」的釣魚郵件，誘騙民眾點擊郵件內釣魚連結，前往假財政部電子發票整合服務平台載具驗證專區，並以信用卡歸戶異常為由，誘騙民眾輸入個人信用卡資料及手機輸入OTP簡訊認證碼，受害民眾不僅拿不到獎金反而信用卡遭盜刷。

近期又發現有詐騙集團假冒「一卡通服務作業中心或一卡通（iPASS）」、「悠遊卡」、「momo購物平台」及「台灣中油（股份有限公司）」等名義，寄送「立即查看您的雲端發票專屬獎結果」、「雲端發票查詢入口更新通知」、「台灣中油雲端電子發票資料處理完成與作業事項公告」等發票中獎通知的釣魚郵件。

當點擊連結跳轉至假財政部電子發票整合服務平台，頁面會顯示「載具綁定驗證專

區」，並要求填寫持卡人姓名、信用卡卡號、有效期限與卡片背面3碼安全碼，若民眾填寫並送出個人信用卡資料及手機認OTP簡訊認證碼，則有盜刷風險。

「假借電商平臺或知名公司企業名義通知發票中獎」是詐騙集團近年來的慣用手法，即使輸入隨便亂填的電話號碼或密碼，網站也能「成功登入」，目的就是要誘騙民眾點擊連結，進入偽冒「財政部電子發票整合服務平台」的網頁，輸入信用卡資訊。

警方強調「財政部電子發票整合服務平台」正確的電子信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw）及官網網址（https://www.einvoice.nat.gov.tw），結尾都是政府機

關專用「.gov.tw」，其他不符合者都是詐騙。

有教授接到發票中獎通知詐騙，警方提醒雲端發票釣魚猖獗。（林教授提供）

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