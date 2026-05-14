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    虐狗？包手男抓幼犬頭猛甩後空翻 彰化縣動防所要查了

    2026/05/14 23:56 記者陳冠備／彰化報導
    刺青男雙手托住幼犬頭部，快速猛力往上往後拋摔，狗狗後空翻兩圈背部著地。（擷取自Threads，本報合成）

    刺青男雙手托住幼犬頭部，快速猛力往上往後拋摔，狗狗後空翻兩圈背部著地。（擷取自Threads，本報合成）

    社群平台Threads昨天（14日）瘋傳彰化地區疑似虐狗影片，平頭刺青男子坐在沙發旁搓弄幼犬頭部，接著竟雙手抓住猛力往上往後甩，幼犬當場在空中連翻兩圈，四腳朝天地摔落沙發。大批網友痛批「太誇張」、「根本虐待動物」，甚至發起肉搜，要揪出男子身分。

    獸醫師指出，幼犬骨骼與腦部尚未發育完全，若遭快速甩動或翻摔，恐造成腦震盪、頸椎受傷，甚至留下神經後遺症，且幼犬在過程中也會承受極大驚嚇與壓力，行為已明顯不當。

    對此，彰化縣動物防疫所說，從畫面判斷，男子拋摔幼犬導致翻滾，已涉及違反《動物保護法》第6條「不得騷擾、虐待或傷害動物」規定，可處1萬5000元至7萬5000元罰鍰；若導致動物重傷、器官功能喪失或死亡，則涉及刑責，最重可處2年以下有期徒刑，並併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

    動防所說，目前尚未確認影片拍攝地點及行為人身分，會盡速釐清案發地點與涉案人所在地，若確認發生於彰化縣轄內，將立即介入調查，依法裁處。

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