5/14 威力彩連21摃下期飆5.2億！今彩539頭獎落這2地

5月14日開獎的今彩539頭獎開出2注，獎落新北、澎湖。（本報合成）

5月14日開獎的第115000039期威力彩頭獎摃龜；第115000118期今彩539頭獎2注中獎，分別由新北市樹林區太元街34號「慧中彩券行」、澎湖縣馬公市朝陽里三多路202號「好運到彩券行」開出。

第115000039期威力彩中獎號碼為「第一區：06、08、09、17、21、29，第二區：08」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得845萬8449元；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共87注中獎，每注可得2萬元；伍獎共399注中獎，每注可得4000元；陸獎共2823注中獎，每注可得800元；柒獎共5529注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬8384注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬7495注中獎，每注可得100元；普獎共6萬794注中獎，每注可得100元。

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第115000118期今彩539中獎號碼為「08、18、28、35、39」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共7052注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4484注中獎，每注可得50元。

第115000118期39樂合彩中獎號碼為「08、18、28、35、39」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共337注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3325注中獎，每注可得1125元。

第115000118期3星彩中獎號碼為「947」。壹獎共26注中獎，每注可得5000元。

第115000118期4星彩中獎號碼為「3370」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎獎號。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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