真人民保母！嘉義女手一滑「哇~」3700元掉水溝 警趴地幫撈回

嘉市警方陪同女子在水溝邊打撈掉下去的錢。（警方提供）

警察為民服務無所不在。一名女子日前在嘉義市民權路超商將鈔票兌換成10多個50元硬幣，將裝有硬幣的塑膠袋連同3張千元大鈔提著準備上車，不料手一滑，鈔票連同塑膠袋一同掉進水溝裡，女子不知所措，打110請求協助，警方趕赴現場，與女子趴在水溝旁持夾子打撈約半小時，終於將3700餘元全數撈起，女子錢財失而復得，頻頻向警方道謝。

嘉市警察局第二分局北門派出所巡佐張嘉佑、警員蔡佳汶、黃郁庭，日前接獲勤務指揮中心通報，有民眾需要協助，警方趕赴現場查看，女子在水溝蓋旁焦急地說，「我的錢掉進去了」，員警安撫女子情緒後，她透露，早上到超商買東西，順便將鈔票換成10餘個50元硬幣，從超商準備駕車離開時，裝了硬幣與千元鈔票的塑膠袋竟掉到水溝內。

請繼續往下閱讀...

員警便與女子趴在水溝旁，拿手電筒照明確認塑膠袋掉落位置，再使用超商提供的夾子打撈，最後還到五金行購買勺子，分工進行確認位置或打撈，花費約半小時，陸續從水溝中撈出3000元鈔票及裝50元硬幣塑膠袋，合計3700餘元。

女子邊數著失而復得的現金，邊向警方頻頻道謝。警方提醒，應隨時注意隨身攜帶的物品，不要讓物品遺失，以免發生不必要困擾。

警員持勺子陸續從水溝打撈女子丟失的硬幣及鈔票。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法