社宅工地大火燒14小時嚴重影響空氣品質 台中將開罰最高500萬元

台中市北屯區敦平街社宅工地，昨天上午發生火警，火勢控制後仍持續悶燒14小時，造成空污，市府重罰500萬。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區敦平街、國家住都中心新建「新平好室」社宅工地，昨（13）日上午9點半發生火警，地下2樓塑膠模板起火，持續悶燒14小時到深夜才熄滅，造成嚴重空污，由於地下室燃燒面積約2000平方公尺且溫度相當高，消防人員仍持續注水降溫，市府副秘書長張大春今日赴現場勘查，對於火警嚴重影響空氣品質，將進一步依空污法開罰最高500萬元。

市府初步調查，疑似施工人員進行地下室鋼構支撐拆除作業時，使用氧氣乙炔設備熔切，火星掉落塑膠模板引發火警，起火燃燒物為地下二樓天花板塑膠模板，火勢高溫造成地下二樓支撐柱嚴重變形甚至傾倒，連通往地下二樓的車道也發生坍塌，消防人員雖已控制火勢，但地下室持續悶燒，無法深入核心區域部署水線搶救，評估現場有結構安全疑慮，為避免二次災害，消防單位不敢貿然入內，只能在外圍持續監控火勢。

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環保局說明，火警發生後大量濃煙及異味造成周邊空氣品質惡化，雖火勢已撲滅，但現場仍有濃煙及塑膠燃燒異味情形。監測截至今日上午，PM2.5數值雖已降至40ug/m3以下，但仍尚未恢復正常空品數值；考量影響時間與範圍，環保局將依違反「空氣污染防制法」裁處最高500萬元罰鍰。

都發局調查，施工現場未設置適當防火設備及措施，昨天已違反「建築法」，依勒令停工，對承造人及監造人各裁處1萬8000元罰鍰；後續須完成第三方結構安全鑑定及改善計畫審查，確認安全無虞後才可申請復工。

勞工局也表示，因目前工地仍有悶燒情形，消防局持續注水搶災中，待搶救告一段落將依法進場勞檢，如查有違反「職業安全衛生法」及「營造安全衛生設施標準」等相關規定，將裁處3萬至30萬元罰鍰。

北屯區敦平街社宅工地，昨日上午發生火警，火勢控制後仍持續悶燒14小時，消防人員注水降溫。（記者蔡淑媛攝）

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