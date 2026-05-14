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    首頁 > 社會

    遭控逼員工半裸互拍 台中醫美診所發聲了

    2026/05/14 19:21 記者蘇孟娟／台中報導
    林祈烽質疑有醫美診所涉不當要求員工半裸互拍。（林祈烽提供）

    林祈烽質疑有醫美診所涉不當要求員工半裸互拍。（林祈烽提供）

    台中市多名市議員今在議會爆有醫美診所以教育訓練為由，要新進女員工相互半裸拍照，練習拍攝隆胸手術照片，該案最後不起訴。議員林祈烽指出，應非單一個案，促市府透過行政手段保護診所員工。對此，被指控的醫美診所聲明，相關案件業經檢調機關完整調查，並已作成不起訴處分；院方強調，本案涉及醫療美容教育訓練與專業操作流程，並非檢舉人所指涉之違法或不當情事，盼外界尊重司法調查結果，也不要以片面等異樣角度解讀專業醫療訓練。

    稱員工教育訓練 檢方不起訴

    該院所說明，醫療美容相關業務包含3D醫學影像模擬、術前評估、術後照護及相關儀器操作等內容，均需經過完整教育訓練與實際操作，才能確保醫療品質、服務流程及病患安全，醫護教育與醫美實務訓練中，依專業需求進行模擬操作或相互練習，本屬醫療訓練之一環，社會大眾對隱私、職場安全及醫療專業倫理的要求，也是本院重視之原則，檢舉人不宜片面以不當角度解讀。

    該院所強調，相關訓練練習均以當事人自主同意為前提，並無任何強迫、脅迫或違反個人意願之情形。所有教育訓練亦均建立在專業、安全與尊重的基礎上進行。

    該院所另指出，議員指出有12人遭強迫參與相關訓練或拍攝，惟僅係本院所員工群組有12名成員，實際當天練習成員僅有4名，實際具體陳述遭強迫者僅檢舉人1人，經檢調機關調查，在場其餘3名相關人員並未陳述有遭強迫、脅迫或違反意願之情形，更表示即使拒絕也不會影響工作。檢調機關綜合相關證據與調查結果後，已依法作成不起訴處分，足認本案並無所指涉之違法情事。

    另強調，有關訓練過程中影像資料之保存與刪除，因訓練流程需要，曾短暫存放於院內電腦及參與人員個人裝置；院內電腦留存之影像，依標準訓練流程，應於訓練結束後由參與人員自行刪除，本院所亦已確認，當日相關練習人員均已自行刪除完畢。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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