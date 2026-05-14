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    首頁 > 社會

    特斯拉衝破新北大道家具行 車頭全毀駕駛受傷稱「恍神」

    2026/05/14 18:46 記者吳仁捷／新北報導
    新北市徐姓男子駕駛特斯拉在三重撞進一間家具行，嚇壞店員、路人。（警方提供）

    新北市徐姓男子駕駛特斯拉在三重撞進一間家具行，嚇壞店員、路人。（警方提供）

    新北市三重驚傳1輛特斯拉轎車衝入新北大道1間家具行，猛烈撞擊巨響嚇壞店家、路人，警、消到場，赫見車頭因猛烈撞擊全毀，店家門面整片玻璃也遭撞碎，警、消將徐姓駕駛送醫，初步沒有查獲違禁品，肇事駕駛辯稱是恍神，警方不排除輔助駕駛釀禍，車禍肇因仍待釐清，並協調後續賠償。

    新北市警局今天下午5時許獲報，新北市三重區新北大道二段、中興北街路口驚傳一輛特斯拉撞入一間家具行，警、消到場時，46歲徐男自行下車。初步調查，徐男駕駛轎車，沿新北大道二段往新莊方向行駛時，疑似因恍神偏向行駛自撞店家，事故過程安全氣囊爆開致徐男鼻子及臉部輕微擦挫傷，送醫治療，警方初步檢視現場並無相關違禁品。

    警方到場處理車禍，進行交通疏導、引導車流，事故現場依規定測繪紀錄，全案依A2交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清中。

    肇事特斯拉車頭因猛烈撞擊全毀，店家門面整片玻璃也遭撞碎，警、消將徐姓駕駛送醫，初步沒有查獲違禁品。（警方提供）

    肇事特斯拉車頭因猛烈撞擊全毀，店家門面整片玻璃也遭撞碎，警、消將徐姓駕駛送醫，初步沒有查獲違禁品。（警方提供）

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