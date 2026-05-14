兩線三星男警官言語性騷女警 北市警開鍘拔官調職

台北市傳出一起兩線三星男警官涉嫌言語性騷擾女警的事件，北市警開鍘將其拔官調職。（情境照）

台北市警局今天傳出一起兩線三星男警官涉嫌言語性騷擾女警的事件。前信義分局R姓組長，被控對同單位女警用言詞性騷擾，同單位另名男警，也曾對R姓組長提出霸凌申訴。信義分局調查期間，警察局先將R姓組長調至南港分局，隨著性騷擾調查案結果出爐，其於本週被拔官，調往警察局行政科擔任內勤警務正。

據了解，R姓組長在去年3月，從中正一分局調往信義分局，擔任組長，但他在信義分局任職期間，同單位一名男同事疑似受不了他的「犀利言詞」，提出霸凌申訴。

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北市警為求公正，且為避免案件調查期間影響相關勤務運作，於是在今年2月，將他從信義分局調往南港分局。經內部調查，調查委員認為R姓組長並不構成霸凌情事。

沒想到，信義分局另2名女警，見到男同事「勇於發聲」，再加上R姓組長被調往南港分局，決定不再隱忍，事後也向上反映，曾被R姓組長以言詞性騷。

北市警再次展開調查，經外聘調查小組、信義分局性騷擾申訴處理委員會調查，確認性騷擾成立，於是將R姓組長記過二次並調整職務，在本週將他調往警察局行政科。

北市警強調，未來會嚴正要求員警風紀，並持續加強宣導有關性騷擾防治措施及申訴管道，並恪遵各項風紀要求，主動查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，「自檢自清」、「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，展現淨化團隊決心，以維警譽。

台北市傳出一起兩線三星男警官涉嫌言語性騷擾女警的事件，北市警開鍘將其拔官調職。（資料照）

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