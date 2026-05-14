男騎沒車牌機車喊飛走了！警打臉再發現改這2樣 最高噴41400元

員警攔查無照駕駛的機車騎士（前左）。（民眾提供）

高雄市左營警分局員警今（14）日上午執行交通勤務，攔查26歲陳姓騎士無牌照機車，赫然發現後照鏡、排氣管都改裝，甚至裝了跑山用的「強化車台桿」，陳男辯稱，「車牌剛剛飛走了」，員警打臉，「連螺絲都沒有」，當場扣車，最高可處4萬1400罰鍰。

左營派出所員警上午7點左右在左營大路、勝利路口執行交通勤務時，發現陳男騎乘未懸掛車牌機車，上前攔查。

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陳男一開始說車牌「飛走了」，後來改口日前在蓮池潭周邊遺失，不知如何處理，繼續騎。警方發現，陳男機車未依規定懸掛號牌，已違反道路交通管理處罰條例可處36萬000元罰鍰；變更後照鏡規格可處900-1800罰鍰；變更排氣管未辦理登記，可處3600元罰鍰。警方依法製單，最高可處4萬1400罰鍰。

警方也注意到陳男裝有「強化車台桿」，警方指出，這個裝置可提升車台剛性，減少車身在高速、過彎或路面不平時的扭曲感，讓操控比較穩定；還可增加騎乘穩定性，龍頭比較不會飄，尤其是改裝避震、跑山路或高速行駛時感受會比較明顯。

警方攔查無牌照車輛，發現排氣管規格不符。（民眾提供）

員警用皮尺量後照鏡，確認規格不符。另發現該車裝有「強化車台桿」。（民眾提供）

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