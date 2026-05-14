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    前竹北市代陳冠宇涉虛報補助款遭檢調約談 訊後限制住居、出境出海

    2026/05/14 16:20 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣前竹北市民代表陳冠宇在代表任期內疑似有虛報款項情事，今天遭檢調人員帶走；新竹縣地檢署檢察官下午複訊後，諭知限制住居，限制出境、出海。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣前竹北市民代表陳冠宇在代表任期內疑似有虛報款項情事，今天遭檢調人員帶走；新竹縣地檢署檢察官下午複訊後，諭知限制住居，限制出境、出海。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣前竹北市民代表陳冠宇在代表任期內疑似有虛報款項情事，今天新竹檢調搜索並帶走調查，釐清補助款核銷相關事宜是否利用職務詐取財物，全案朝違反貪污治罪條例方向偵辦；新竹縣地檢署檢察官下午複訊後，諭知限制住居，限制出境、出海。

    新竹地檢署表示，接獲情資，針對前竹北市民代表陳冠宇在代表任期內疑似有虛報款項情事，檢察官立即指揮新竹縣調查站展開調查。全案仍在偵查中，細節暫不便對外說明。

    陳冠宇在4年前參選第10屆立委，就曾被監察院查出陳未經許可設立政治獻金專戶前，偷跑於2019年12月起違法設立政治獻金專戶，收受政治獻金共165萬元，向檢方告發，高等法院審酌陳坦承犯行、無犯罪紀錄，違法收取的政治獻金也已全數用於立委選舉中，依違反政治獻金法判刑3月，可易科罰金，緩刑2年確定。

    陳冠宇目前在私人公司上班，但仍經常在網路平台發表個人對於政治及公共議題的言論。據悉，陳冠宇早就曾向身邊友人透露，可能會發生今日遭搜索調查一事。

    地方人士，從政青年陳冠宇作風直率，敢講敢衝，過去曾踢爆多起爭議事件，疑似因而得罪不少政壇人士。這次遭檢調搜索，疑似多年前市代任內的補助款核銷問題，在年底地方選舉敏感時機被重新翻出，背後動機令地方議論紛紛。

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