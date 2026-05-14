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    台籍男子赴泰旅遊酒吧遭圍毆致死 泰警已逮捕多名涉案人偵辦中

    2026/05/14 16:04 記者邱俊福／台北報導
    臉書粉專「泰國清邁象」發現死者身上的刺青有「TAIWAN」，證明實則39歲台灣籍男子在酒吧鬧事遭另一群遊客打死。（授權自臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」）

    臉書粉專「泰國清邁象」發現死者身上的刺青有「TAIWAN」，證明實則39歲台灣籍男子在酒吧鬧事遭另一群遊客打死。（授權自臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」）

    泰國旅遊勝地芭達雅本月6日發生1起我國遊客被圍毆致死命案。1名39歲張姓男子前往當地旅遊，前往1家非法經營的酒吧，酒後跟其他人起衝突後，疑遭泰籍、當地緬甸籍移工等6至8人圍毆，傷重不治，事後泰警已循線逮捕多名涉案人偵辦中；刑事警察局國際科表示，目前被害人家屬已到泰國，由駐泰國代表處協助後事中。

    據泰媒報導，酒吧工作人員告訴警方，案發當時張男已經酒醉，是在打斯諾克時，因找不到撞球巧克而情緒激動，隨後爬上另外一群中國遊客所在的撞球桌上，引發爭吵及打架，雖然工作人員短暫地將雙方分開，但很快又爆發衝突，張男再次遭到襲擊，昏倒在場館內，行兇者隨即一哄而散。

    當地警方、救護人員據報趕到現場時，發現張男傷重昏迷不醒，臉部受傷，左眼腫脹，嘴唇撕裂，身上也有多處瘀傷，經救護人員緊急進行心肺復甦術和急救，仍回天乏術。

    至於詳細案發過程，警方仍待進一步調閱相關監視器調查確認，釐清相關疑點。據悉，泰警經追查後，除向我方刑事局駐泰聯絡官確認死者身分，也陸續逮捕涉案的泰籍、當地緬甸籍移工等6至8人進行偵辦。

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