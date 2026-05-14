新北地院佐理員廁所裝針孔 二審改判獲減刑

新北地院前佐理員駱思龍，遭控在板橋簡易庭茶水間、辦公室座位、廁所馬桶裝置密錄器，高院今改判，17罪各判7月徒刑，另16罪各判6月得易科罰金。（資料照）

新北地院前佐理員駱思龍，遭控2022年至2025年1月間在板橋簡易庭茶水間、辦公室座位、廁所馬桶裝置密錄器，偷拍民眾與同事如廁。一審新北地院認定，共有15人受害，依無故攝錄性影像等33罪，判刑3年，另有7月得易科罰金；案經上訴，高院今改判，17罪各判7月徒刑，另16罪各判6月得易科罰金，可上訴。

駱思龍自2005年起任職新北地院，後擔任佐理員，已於2025年1月離職。他自2022年間利用下班後留在辦公室之際，將密錄器固定於茶水間、辦公桌低角度及廁所蹲式馬桶上方，偷拍被害人裙底及隱私部位，直到有同事如廁時發現異狀報警，案件才曝光。

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案發後，駱男駱坦承犯行，後續移送懲戒法院，懲戒法院認為他長期在法院辦公場所偷拍，嚴重侵害他人隱私、重創司法形象，判決撤職並停止任用5年。

刑事部分，一審新北地院認為，駱男身為公務員卻為滿足私慾偷拍，造成被害人身心傷害；考量他坦承犯行、無前科，且與其中一名被害人以15萬元達成調解，判決駱3年徒刑，另有7月得易科罰金之刑。

檢方上訴主張駱利用公務員身分犯案，一審未審酌被告犯罪情節不同，且未與全部告訴人達成和解，犯後態度欠佳。高院認為，駱男是利用下班時間犯案，與佐理員職務無關，且駱男偵查及審理時皆坦承犯行，審理時有表達欲與被害人和解意願，但部分被害人無和解意願、而未達成和解，難認定被告犯後態度欠佳。

高院考量，駱男積極和解，態度應值肯認，不過一審未及審酌有利被告的量刑因子，因此撤銷改判17罪各判7月徒刑，另16罪各判6月得易科罰金，可上訴。

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