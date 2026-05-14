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    不只新北！台中樂菲診所也被查到多處可疑孔洞 檢警扣押主機

    2026/05/14 16:25 記者蔡淑媛／台中報導
    中市衛生局與警方聯合稽查樂菲診所，發現多處可疑孔洞。（衛生局提供）

    中市衛生局與警方聯合稽查樂菲診所，發現多處可疑孔洞。（衛生局提供）

    愛爾麗、光澤醫美診所偷拍案延燒，新北市衛生局昨天在連鎖樂菲診所2家分店查獲涉裝設針孔攝影機，依妨害祕密罪嫌將業者移送法辦，台中市衛生局今天表示，前往轄內分店稽查也發現診所內多處可疑孔洞，疑涉妨害秘密，立即向檢警告發，現場錄影主機亦已依法封存扣押。

    新北市衛生局在樂菲時尚診所、樂菲整形外科診所2間店的診療室和手術室內，發現偵煙型監視器；台中市衛生局則未說明在診所何處發現可疑孔洞。

    衛生局僅說，一般診間、諮詢室或會議室等低度隱私空間，如有錄影需求，應事前充分告知並取得病人書面同意；至於手術室、內診室等高度隱私空間，原則上禁止錄影，僅於教學等特殊需求情況下，並在取得病人書面同意後，始得針對局部畫面拍攝，絕不允許全程無差別錄影。

    衛生局補充，醫療機構涉及病患個人隱私與醫療資訊保護，依法應嚴格遵守相關規範，對任何偷拍或非法攝錄行為採取「零容忍」立場；療機構嚴禁使用非法密錄設備，任何隱藏式攝錄設備皆可能涉及刑事責任；另基於公共安全需求，醫療機構於公共空間得設置固定式監視設備，但須為正常監視鏡頭，並應於明顯處公告告知民眾。

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