中和警連2日阻詐 助2男保277萬積蓄

員山派出所警員林宗昱，近日與玉山銀行連城分行攜手合作，在短短48小時內接連攔截2起大額詐騙案。（記者鄭景議翻攝）

新北市中和警分局員山派出所警員林宗昱，近日與玉山銀行連城分行攜手合作，在短短48小時內接連攔截2起大額詐騙案。1名何姓男子與1名黃姓男子分別因誤信假裝潢及假老闆話術，準備提領及匯款共計277萬3000元。所幸林員與行員憑藉敏銳觀察力與鍥而不捨的勸說，成功戳破詐騙集團圈套，保住2名民眾的血汗錢。

中和分局表示，本月11日下午2時許，1名何姓男子急匆匆走進銀行，向櫃檯表示欲提領136萬元現金支付房屋裝潢費用。行員在辦理過程中發現何男神色焦慮，且對裝潢工期、公司名稱等細節交代不清，隨即聯想到警方宣導的詐騙案例，果斷啟動關懷提問並通報警方到場。

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警員林宗昱獲報後迅速趕抵，耐心地為何男剖析假裝修真詐財的常見套路。林員指出，詐騙集團常要求被害人領現交付，就是為了躲避銀行端查證。何男在警方誠懇勸說下，才驚覺自己落入圈套，慶幸能保住百萬積蓄。

沒想到隔日上午10時許，同一家銀行再度傳來求援信號。1名黃姓男子宣稱收到公司老闆在通訊軟體上的指示，要緊急匯款141萬3000元至特定的香港帳戶。行員第一時間察覺收款帳戶位於境外且用途可疑，立即聯絡前一日才剛圓滿阻詐的林員到場處理。

林員到場後，為了打破黃男的盲目信任，極力說服他當場撥打電話給老闆本尊求證。雙方對質後，黃男才赫然發現螢幕另一頭的「老闆」竟是冒牌貨。黃男事後心有餘悸表示，若非行員機警發現異狀加上警方的積極協助，這筆辛苦積蓄恐怕在一瞬間就會化為烏有。

中和分局強調，這2起案件能圓滿解決，關鍵在於銀行行員在第一線築起的防火牆，以及基層員警熱心積極的守護網。警方呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，無論是假冒親友或公司主管，只要提到要求匯款、領現或將資金轉往海外帳戶，務必提高警覺。民眾若有任何疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，多一分確認，就能少一分損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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