詐團化妝師！「御用影像團隊」美化形象遭法辦 被害人恐破百

陳男團隊製作的假公益廣告。（記者徐聖倫翻攝）

23歲陳姓男子與其旗下成員，專門為詐團拍影片做廣告，佯裝成正常、合法的虛擬貨幣投資公司，誘騙被害人上當。警方經過一年追查蒐證，前日終將陳男與同夥共16人逮捕到案。細查發現，陳男製作的影片幾可亂真，幾乎媲美正常的公益廣告，且同時被多個詐團使用，警方估計受害人恐破百。

據了解，陳男有詐欺、毒品等前科，去年3月，他與同夥開始經營影像團隊，包含公司員工旅遊影片、各式節慶餐會影片，為詐團營造正常公司形象。陳男甚至為詐團設計幾可亂真的公益廣告，營造公司正派經營的氛圍，以順利取信被害人。

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陳男的影片論件計酬，每支影片支付200泰達幣（約台幣6000元），不少詐團向他購買相關影片，待被害人信以為真，才開始將被害人加入投資群組，引誘被害人出大錢投資虛擬貨幣。

此外，陳男的成員也為詐團當車手、送貨等雜務，他與他的團隊迄今經營約1年多，不法獲利約200多萬元。警方去年接獲被害人報案，不斷向上溯源，查到陳男的團隊。經過長期蒐證，前日持拘票前往新北、桃園、台中等地，將陳男等共16人悉數帶回，並扣回電腦主機、手機、假鈔等各式證物。

陳男等人到案均承認犯案，並稱與他配合的詐團不少，詳細被害人數他則表示不知，警方對此將持續溯源。警詢後，依詐欺、組織等罪嫌，將陳男等16人移送法辦。

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陳男團隊製作的假投資廣告。（記者徐聖倫翻攝）

詐團擺出假鈔，請演員扮演獲利投資人。（記者徐聖倫翻攝）

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