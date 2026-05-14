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    首頁 > 社會

    狼師重判10年半 南市出手廢班、終身解聘零容忍

    2026/05/14 15:12 記者洪瑞琴／台南報導
    台南某補習班張姓負責人涉性猥褻案重判，教育局已於去年底廢止補習班立案，終身不得任教。（記者洪瑞琴攝）

    台南某補習班張姓負責人涉性猥褻案重判，教育局已於去年底廢止補習班立案，終身不得任教。（記者洪瑞琴攝）

    針對某補習班張姓負責人涉性猥褻案，法院重判10年6月徒刑，台南市政府教育局今（14）日表示，該案因校方第一時間主動察覺並通報，迅速啟動調查與司法程序，相關補習班已於去年底依法廢止立案，涉案人員並遭認定終身不得任教。

    教育局指出，事件起於學生在校內填寫性平學習單時反映異狀，學校隨即於2025年9月依規定完成校安通報並報警處理，展現第一線教育人員對兒少保護的高度敏感與責任，後續由教育局組成專案調查小組查證屬實，並於同年12月31日召開短期補習班不適任人員認定委員會，決議對張姓負責人予以終身解聘，並同步廢止補習班立案。

    除完成行政處分外，教育局也全面清查相關學生狀況，共發放1400份問卷進行調查，確認除既有通報個案外，未再發現其他受害情形。

    教育局強調，對於補習班負責人及教職員等，只要涉及侵害學生身心安全行為，市府一律採取零容忍態度，依法嚴辦，絕不寬貸，未來也將持續督導補教業者與學校落實性平事件通報機制，並強化對受害學生的保護與輔導，確保學習環境安全。

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