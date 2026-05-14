台中雙桶屍案主謀徐德益死刑更一審 鑑定評估：教化可能性低

犯下雙桶屍案主嫌徐德益。（資料照）

震撼全台的台中「雙桶屍」命案，主嫌徐德益死刑判決遭最高法院撤銷發回後，台中高分院14日更一審審理，焦點針對其是否仍具教化及復歸社會的可能性，鑑定報告直言，徐德益具備高度自我控制與縝密規劃能力，綜合評估後認為其「教化與復歸社會可能性低」，成為攻防核心。

徐德益涉及兩起重大命案，分別於2017年及2019年間，涉嫌殺害蔡姓少女及黃姓男子，並將屍體裝入塑膠桶或鐵桶內，以灌水泥方式棄屍，手法兇殘震驚社會，一、二審皆判處死刑，但最高法院認為原審量刑時，未充分調查矯正人員對其教化可能性意見，程序尚有不足，去年撤銷死刑判決發回更審。

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台中高分院今進行更一審審理時，鑑定報告分析，徐在衝動量表中的「無計畫衝動」分數明顯低於平均值，代表他並非容易衝動行事之人，反而習慣在行動前反覆思考、精密部署，顯示其犯罪行為更接近有預謀、有計畫執行，而非臨時起意，顯示徐涉犯的兩起命案，從誘騙、控制到棄屍，全程皆展現完整犯罪布局，屬典型「全盤性犯罪計畫」。

辯護律師則質疑，鑑定團隊是否能以受測當下的心理狀態，逆推數年前犯案時的真實心理狀況，並指出團隊未訪談其家屬，恐使評估失衡；鑑定內容則指出，量表主要評估長期穩定人格特質，而非短期情緒波動，再者，徐服刑期間家屬探視次數逐年下降，也反映其社會支持系統薄弱，若缺乏家庭與社會接納，未來重返社會恐更容易再次陷入犯罪循環，因此維持低教化可能性的結論。

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