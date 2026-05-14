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    首頁 > 社會

    南投警方防毒駕 強化取締喪屍煙彈新措施上路

    2026/05/14 14:55 記者張協昇／南投報導
    南投警方今年1月逮捕曾姓毒品通緝犯持有改造手槍及依托咪酯等毒品。（警方提供）

    南投警方今年1月逮捕曾姓毒品通緝犯持有改造手槍及依托咪酯等毒品。（警方提供）

    鑑於民眾吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯（Etomidate）」，衍生許多毒駕致死案件，甚至造成員警傷亡，南投縣警察局長謝宗宏今（14日）接受議員質詢依托咪酯毒害問題表示，警政署已修改相關法令，昨（13日）起警方發現疑似毒駕，透過唾液快篩劑檢出陽性，且客觀情狀足認不能安全駕駛者，不用請示檢察官可直接逮捕。

    南投縣議員張婉慈今在議會定期會質詢指出，依托咪酯危害社會問題嚴重，甚至滲入電子菸危害青少年身心健康，要求警方加強查緝網路販毒及增加依托咪酯快篩劑採購數量，衛生局也應加強稽查管制，避免這種短效麻醉劑從藥局等醫藥機構外流，以及請教育處研議能否採購快篩劑，對疑吸毒學生進行快篩，防範依托咪酯侵入校園蔓延。

    警察局長謝宗宏表示，南投警方今年採購240劑依托咪酯快篩劑，且依警政署13日修定函發的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，即日起員警執勤發現疑似毒駕，經唾篩檢測陽性，且客觀情狀足認不能安全駕駛者，得依現行犯逮捕，無須再逐案請示檢察官，以強化毒駕嚇阻效果，再經驗尿濃度超標後，即依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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    南投縣衛生局人員稽查藥局管制藥品，防範「依託咪酯」等管制藥品流入市面。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員稽查藥局管制藥品，防範「依託咪酯」等管制藥品流入市面。（南投縣衛生局提供）

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