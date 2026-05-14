為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市中山警分局旁驚傳醉男失控 上身赤裸闖紅燈還作勢打人

    2026/05/14 14:34 記者姚岳宏／新北報導
    警消在民權東路二段超商找到酒醉裸上身的高男。（記者姚岳宏翻攝）

    警消在民權東路二段超商找到酒醉裸上身的高男。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市45歲高姓男子昨晚酒後赤裸上身，先在中山警分局旁驚險穿越車道，甚至拿木棍作勢攻擊路人，警方接獲報案，後來於民權東路二段的超商尋獲該男，他還是情緒嚴重失控，且數度想衝入車道，員警立刻上前安撫制止，隨後通知父親到場陪同，並搭乘119救護車送往馬偕醫院。

    據悉，家住大同區的高姓男子疑與家人爭執，心情不佳，飲酒後獨自走往中山北路，當時不顧綠燈已有車輛通行，執意在中山北路的龐大車流中強行過馬路，有熱心女子見狀上前試圖拉住他，未料高男竟隨手拿起類似木棍的物品打算砸向對方，嚇得目擊民眾趕緊撥打110報案，不過當員警趕抵現場時，高男已經一路往北走離去，徒留現場驚魂未定民眾。

    轄區民權一派出所員警持續協尋，於7時39分在民權東路二段的一間超商發現他的行蹤，當時高男渾身散發濃烈酒味，情緒激動，不僅頻頻用徒手拍打自己的身體，還好幾次想要再度衝進車道中，對自身及往來用路人造成極大安全威脅，為防止意外，員警不斷對他安撫勸導並通知送醫。

    警方呼籲，民眾如遇親友情緒不穩或酒後失控情形，應避免刺激對方並適時尋求警方及醫療單位協助，避免發生危險。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    119救護員將高男送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    119救護員將高男送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播