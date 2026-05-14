北市中山警分局旁驚傳醉男失控 上身赤裸闖紅燈還作勢打人

警消在民權東路二段超商找到酒醉裸上身的高男。（記者姚岳宏翻攝）

台北市45歲高姓男子昨晚酒後赤裸上身，先在中山警分局旁驚險穿越車道，甚至拿木棍作勢攻擊路人，警方接獲報案，後來於民權東路二段的超商尋獲該男，他還是情緒嚴重失控，且數度想衝入車道，員警立刻上前安撫制止，隨後通知父親到場陪同，並搭乘119救護車送往馬偕醫院。

據悉，家住大同區的高姓男子疑與家人爭執，心情不佳，飲酒後獨自走往中山北路，當時不顧綠燈已有車輛通行，執意在中山北路的龐大車流中強行過馬路，有熱心女子見狀上前試圖拉住他，未料高男竟隨手拿起類似木棍的物品打算砸向對方，嚇得目擊民眾趕緊撥打110報案，不過當員警趕抵現場時，高男已經一路往北走離去，徒留現場驚魂未定民眾。

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轄區民權一派出所員警持續協尋，於7時39分在民權東路二段的一間超商發現他的行蹤，當時高男渾身散發濃烈酒味，情緒激動，不僅頻頻用徒手拍打自己的身體，還好幾次想要再度衝進車道中，對自身及往來用路人造成極大安全威脅，為防止意外，員警不斷對他安撫勸導並通知送醫。

警方呼籲，民眾如遇親友情緒不穩或酒後失控情形，應避免刺激對方並適時尋求警方及醫療單位協助，避免發生危險。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

119救護員將高男送醫。（記者姚岳宏翻攝）

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