拍攝大批兒童性影像還性侵猥褻53人受害 國小籃球教練起訴

士林地檢署。（資料照）

台北市某國小籃球隊教練戚冠民，在廁所用手機拍攝學童上廁所、更衣的畫面，並在網路上假冒女生，以詐術誘騙2名男童自拍裸露照片傳給他，收集學生性影像及個資，還對2名男童強行口交、猥褻，總受害人數高達53人，影片、照片檔案多達上千個，士林地檢署今依對兒童乘機性交、強制猥褻、兒童少年性剝削之拍攝兒童性影像等罪提起公訴，建請法官從重量刑。

台北市教育局去年12月29日接獲家長通報，調查屬實後隨即解聘戚男，教育局裁處終身不得任用，重罰2100萬元罰鍰，並公布姓名；士檢隨後拘提戚男到案，今年1月15日向法院聲押獲准，並延押至今。

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士檢指揮士林警分局調查指出，戚冠民基於拍攝兒童性影像的犯意，趁學童、球隊隊員上廁所、更衣而未注意的時候，以手機開啟錄影、拍照功能，攝錄兒童的裸露身體隱私部位影像，拍得49名男童的性影像。

戚男又於去年6、7月間，開設IG帳號並以女生照片當頭像，假冒女生身分加1名男童、1名少年為好友，透過訊息互聊時使對方誤認是女生，再伺機提議自拍互傳裸露照片，以詐術誘使兒童、少年拍攝性影像傳送給他。

尤有甚者，戚男去年8月間藉故至一名男學童的家裡，2人同睡一室，趁男童熟睡不知抗拒時，用嘴吸吮男童下體，並以手機錄影拍下過程；又於去年11月間，與另一名男童出遊，藉機至北投區的旅館休息，撫摸男童的下體約10至20秒予以猥褻，並以手機拍攝全程性影像。

檢察官建請法官審酌戚男明知被害人未滿14歲，且習於聽從、順服他的指令，卻未善盡教練責任，竟為滿足一己私慾，不顧其幼小心靈感受及人格發展，對眾多男童拍攝性影像，造成身心健康及人格發展的嚴重不良影響，於心理種下長久陰霾，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託付的教育使命，被害人多達53名，性影像檔案高達上千個，犯罪期間橫跨數年，犯罪情節重大，建請從重量刑。

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