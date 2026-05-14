毒蛋超標3倍！彰化芬普尼毒蛋案偵結 檢起訴彰化蛋場、蛋行負責人

彰化芬普尼毒蛋案偵結，檢方查出，文雅牧場陳姓負責人為解決畜牧場內蛋雞遭雞蝨問題，將「芬普尼」與多種農藥混合稀釋噴灑於雞舍。（資料照）

去年彰化、台中爆發「芬普尼毒蛋」事件，引發社會關注，彰化地檢署近日偵查終結，認定文雅畜牧場陳姓負責人涉嫌違法使用不得用於蛋雞的農藥「芬普尼」（Fipronil），導致雞蛋農藥殘留超標；另龍忠蛋行林姓負責人明知雞蛋不合格，仍配合持續販售。檢方認為2人涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及《刑法》詐欺取財罪，依法提起公訴，並聲請沒收陳男犯罪所得363萬9650元、林男12萬1600元。

起訴書指出，陳男（53歲）為解決畜牧場蛋雞「雞蝨」問題，於去年10月1日前某日，將不得使用於蛋雞的芬普尼混合「加保扶」、「賽滅淨」及「因滅汀」等多種農藥後，噴灑於雞舍及雞籠。由於芬普尼具脂溶性，蛋雞吸收後會殘留於體內，進而污染雞蛋。

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起訴書指出，去年10月1日前某日，陳姓負責人為解決畜牧場內蛋雞遭雞蝨寄生問題，竟將不得使用於蛋雞之農藥及動物用藥「芬普尼」（Fipronil），與「加保扶」、「賽滅淨」、「因滅汀」等多種農藥混合稀釋後，噴灑於雞舍與雞籠。由於芬普尼具脂溶性，蛋雞吸收後會殘留於體內，進而污染雞蛋。

檢方查出，自去年10月起，陳男自去年10月起，以每台斤28.5元至33.5元價格，將問題雞蛋販售給台中、彰化等地4家蛋行，再流向桃園、新竹、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄等地連鎖超市、購物中心及市場。

去年11月4日，彰化縣衛生局抽驗，發現文雅牧場洗選蛋雞蛋之芬普尼代謝物殘留量高達 0.03ppm，遠超過法定安全容許量 0.01ppm。11月5日，彰化縣動物防疫所電話通知陳男對雞蛋實施移動管制，但陳男竟仍與前來載貨的林男（41歲）達成合意，將160箱已知不合格雞蛋繼續轉售給下游餐廳及一般消費者，涉嫌共同詐欺取財。

彰化地檢署獲報後立即剪報分案，由檢察官王元郁、林子翔指揮彰化縣調查站及保七總隊等單位搜索，查扣農藥噴霧器、剩餘農藥及蛋行進出貨紀錄等證物，並送交農業部農業藥物試驗所檢驗，確認噴霧器及雞蛋檢體均驗出芬普尼殘留。後續在檢方及農政單位監督下，場內殘留雞蛋全數銷毀，蛋雞也完成撲殺作業。

檢方認為，陳男涉嫌違反《食安法》製造、販賣殘留農藥超過安全容許量食品，且情節重大、足以危害人體健康；另陳男與林男涉犯《刑法》詐欺取財罪。檢察官並聲請沒收陳男犯罪所得363萬9650元、林男12萬1600元

去年11月4日，彰化縣衛生局抽驗，發現文雅牧場洗選蛋雞蛋之芬普尼代謝物殘留量高達 0.03ppm，遠超過法定安全容許量 0.01ppm。（彰化縣政府提供）

檢方查出，陳男自去年10月起，以每台斤28.5元至33.5元價格將問題雞蛋販售給台中、彰化等地4家蛋行，彰化衛生局立即追查並查封。（彰化縣政府提供）

檢方認為，文雅牧場陳姓負責人、龍忠蛋行林姓負責人涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及《刑法》詐欺取財罪，依法提起公訴，並聲請沒收陳男犯罪所得363萬9650元、林男12萬1600元。（資料照）

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