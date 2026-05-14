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    首頁 > 社會

    文大生大稻埕碼頭捨身救人 家屬：尊重他的決定

    2026/05/14 12:56 記者王冠仁／台北報導
    李男姊姊出面受訪。（記者王冠仁翻攝）

    李男姊姊出面受訪。（記者王冠仁翻攝）

    文化大學24歲李姓男大生前天為了拯救落水的93歲張姓老翁，在台北市大稻埕碼頭下水救人卻失聯，直到今天清晨，李的遺體才被消防員尋獲。對此，李男姊姊今天早上出面接受媒體訪問，她表示弟弟是因為救人而走掉，不希望社會大眾跟著一起難過，同時也強調支持、尊重弟弟的決定。

    李男姊姊說，弟弟有想要去考消防員，因此對於救人一定是相當熱心，不然不會去做這樣的事情。

    她強調，弟弟目前已經回家了，希望社會大眾不要再過度關注這件事情，弟弟只是因為救人而離開，不希望太多人一直關注。

    媒體問到，李姓男大生是為了救落水的張姓老翁才下水，是否對張姓老翁的家屬有什麼話想講？對此，她表示，對於張男家屬並沒有什麼特想表達的事情，事發後對方家屬有持續向她聯繫，她也支持、尊重弟弟下水救人的決定，對於張沒有辦法救起來，也感到很難過。

    警方指出，前天清晨5時許，李跟朋友在大稻埕碼頭附近運動完休息時，聽到其他晨運民眾呼救有人落水，李下水救援，一度接觸到落水的九旬張姓老翁，李男朋友試圖拿救生圈救援，但救生圈一端綁有繩索，繩索長度不足，兩人不久後就沒入水中。昨早9時許，消防員救起張翁，送醫救治後仍宣告不治；消防員在今天早上6時許尋獲李的遺體。

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