全國逾12萬告誡戶成功撤銷率僅1％ 立委籲研議救濟機制

國民黨立委王鴻薇（左）、新北市議員林國春（右）今召開「求助無援！不起訴都沒用！反詐『告誡戶』制度恐殃無辜」記者會。（記者叢昌瑾攝）

為防堵詐騙，政府推行《洗錢防制法》告誡戶制度，卻因缺乏撤銷機制引發民怨。國民黨立委王鴻薇、新北市議員林國春今（14）日召開記者會，直指全台已有超過12萬人受處分，帳戶遭凍結5年，即便司法判定不起訴證明清白，現行法規仍無法撤銷告誡，要求法務部與警政署、金管會盡速研議配套的撤銷辦法，避免傷及無辜。

王鴻薇、林國春今召開記者會，針對為防堵詐欺人頭帳戶，自2023年6月施行《洗錢防制法》告誡戶制度，主要規範無正當理由禁止交付、提供帳戶予他人使用，其中針對無刑罰情節者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡，引起許多民眾不便。許多陳情中，即使民眾並未犯罪，甚至獲得不起訴，都無法撤銷，即便警方想幫忙撤銷，卻因為制度上的限制，也只能愛莫能助。

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王鴻薇指出，根據警政署提供的資料，目前辦理人頭帳戶告誡處分書計有12萬4617件，然而制度規範嚴格，目前接獲民眾訴願及陳情件數3937件。受處分人訴願成功撤銷的比例僅約1％，過去就有學者警告，但提供帳戶的「過失」如果經過司法判定無罪或不起訴，是否仍有必要讓民眾繼續喪失諸多金融權益？目前的行政手段是否符合比例原則，相關單位應該重新檢視。

林國春分享接獲的陳情案例，指有網路賣家因買方匯入的資金為「詐騙所得」，在未交付帳號、密碼給詐騙集團的情況下，卻因涉及金流淪為「詐騙共犯」。一旦被列為「告誡戶」，該帳戶的網路交易將全面凍結5年。林國春強調，只要買賣雙方其中一方是詐騙，無辜民眾就可能受牽連，導致生活與事業陷入困境。

王鴻薇提醒，支持打詐雖是全民共識，但是「告誡戶制度」目前已經高達12萬多件，現行的制度下如有異議，行政處分需要30天訴願，司法訴訟程序曠日費時根本不可能，即使拿到「不起訴書」證明清白卻沒有相關法規可以解除告誡戶，這無疑讓民眾求助無援。推究其原因，就是因為法規只有規定法務部、警政署與金管會研擬「告誡」的程序制度，卻無訂定「撤銷」相關辦法，具體建議相關單位應儘速研議。

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國民黨立委王鴻薇（左）表示，推究其原因，就是因為法規只有規定法務部、警政署與金管會研擬「告誡」的程序制度，卻無訂定「撤銷」相關辦法，具體建議相關單位應儘速研議。 （記者叢昌瑾攝）

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