台中社宅工地惡火狂燒14小時！ 地下恐怖高溫破千度 排煙注水警戒畫面曝

因地下起火點溫度仍破千度，消防人員持續灌水警戒中。（民眾提供）

台中市北屯區興建中的社會住宅「新平好室」工地13日驚傳大火，地下二樓塑膠板模疑起火，火勢迅速延燒，黑煙直竄天際，整個市區一度瀰漫刺鼻焦味，火勢直到晚間11點多才撲滅，但由於存在救災困難，加上起火點還有上千度高溫，消防人員目前仍持續排煙灌水警戒中。

這起火警發生在昨上午9時30分受理，消防人員9時36分抵達現場，10時6分完成初步控制，但因地下空間悶燒嚴重、熱能持續累積，火勢一路延燒至晚間23時37分才撲滅，整體救災歷時超過14小時，所幸未傳出人員傷亡或受困情形。

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但現場結構因高溫受損嚴重，地下室混凝土剛澆置不久尚未穩固，加上高溫炙烤導致鋼構與支撐系統出現疑慮，指揮官評估風險後，改採外圍防護警戒應對。

據了解，火場因地下結構密閉、車道坍塌與鋼樑密集，救援一度受阻，只能由孔洞灌水與排煙處置，火場歷經長時間悶燒，燃燒面積約2000平方公尺，現場建物亦傳出支撐柱變形、結構安全受疑，加上起火點溫度仍破千度，消防人員全程戒備未敢貿然進入核心區域搶救，目前持續排煙及注水降溫，全力警戒中。

消防人員持續注水降溫。（民眾提供）

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