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    偷拍、猥褻國小生！躲安親班作案6年 台南狼師判10年半

    2026/05/14 12:27 記者王捷／台南報導
    張姓安親班男老師作案6年，猥褻並偷拍學童，法院依37罪判處10年6個月徒刑。（記者王捷攝）

    張姓安親班男老師作案6年，猥褻並偷拍學童，法院依37罪判處10年6個月徒刑。（記者王捷攝）

    台南一家安親班張姓男老師，利用職務對多名未成年學童強制猥褻，並把針孔鏡頭裝在廁所的釣魚箱內拍攝性影像，台南地方法院依妨害性自主等多項罪名，判處張男10年半徒刑。

    張男明知安親班學生為12歲以下兒童，竟自2019年6月至2025年6月間，在安親班休息室、教室、櫃台與廁所等處，對甲、乙、丙、丁、戊等多名學童及不知情女童，進行強制猥褻與乘機猥褻，並拍攝性影像25次。直至2025年9月，甲童填寫性別平等學習單揭露此事，經校方通報報警，檢調才查悉上情。

    台南地方法院審理時張男坦承犯行，法官審酌其身為老師，欠缺法治觀念，嚴重侵害學童身心健全與人格發展。在修復式司法記載中，張男已與丙、丁、戊童及其家長成立調解並履行完畢；但迄今未與甲、乙童及其家長成立調解或賠償損害。

    法官認定張男所犯37罪應分論併罰。對未滿14歲女子犯強制猥褻罪8罪，分處3年4個月與3年2個月；乘機猥褻罪3罪，分處2年與1年；猥褻罪判處8個月；拍攝兒童性影像罪25罪，各處1年3個月。合併定應執行有期徒刑10年6個月。

    檢調扣案之行動電話、硬碟，及架設攝影機的釣魚用冰桶均依法宣告沒收。本案透過性平學習單與校方通報揭露，呈現教育體系落實通報制度之功能，防堵校園安全死角，全案可上訴。

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