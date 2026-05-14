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    首頁 > 社會

    商界晚宴硬抱走秀女董事長 退休董座判賠30萬

    2026/05/14 12:16 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院判謝姓男子應賠償被害女董事長30萬元精神慰撫金。（資料照）

    苗栗地方法院判謝姓男子應賠償被害女董事長30萬元精神慰撫金。（資料照）

    退休董座謝姓男子，去年參加苗栗中小企業協會活動晚宴，摟抱2名走秀女子，被依犯性騷擾罪2罪，判7個月徒刑。然其中1名被害女子，是2家公司董事長，主張謝男行徑讓她在商界名聲受損，提告求償138萬元精神慰撫金，苗栗地方法院則判30萬元為適當。

    謝男於去年3月8日晚間，參加苗栗中小企業協會在苗栗縣竹南鎮某餐廳舉辦的晚宴活動，對場內走秀表演的2名女子於專心走秀不及抗拒之際，先後擁抱各數秒。

    2女報警提告，謝男雖辯是「國際禮儀」，且願各以10萬元尋求和解，但2女拒絕，謝男被法官依犯性騷擾罪2罪，各判4個月，併應執行7個月，得易科罰金。

    然其中1名被害女子，擔任2家公司的董事長，她主張謝男於此全台各大企業負責人出席的公開聚會場所，於公眾注目下對她性騷擾，不僅是公然羞辱，更對她於商界之名譽、社會評價及未來合作機會造成不利影響，另提民事告訴，向謝男求償138萬元。

    謝男則稱，他因此案身心遭受巨大傷害，「雖是犯錯者，最後成了被害者」，每次出庭血壓高、精神不濟，甚至影響健康。聲明原告之訴駁回。

    法官審理，謝男性騷擾行為已有刑事判決認定，被害人請求侵權行為損害賠償於法有據，經審酌雙方之身分、地位、財產狀況，及被害人所受精神痛苦程度等一切情狀，認以30萬元為適當，逾此範圍之請求，即屬過高，不應准予。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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