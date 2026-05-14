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    首頁 > 社會

    囂張！廟宇前面交原料 嘉義民宅製毒3嫌起訴移審

    2026/05/14 11:59 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉檢指揮專案小組搜索製毒工廠。（嘉義地檢署提供）

    嘉檢指揮專案小組搜索製毒工廠。（嘉義地檢署提供）

    嘉義地檢署指揮檢調警、海巡等單位，今年初查獲35歲蘇姓男子、35歲陳姓男子及50歲黃姓男子，涉嫌利用嘉義市民宅打造製毒工廠，還在嘉義市朱子公廟前面交製作毒品咖啡包的先驅原料，查扣原料、依托咪酯成品等總重逾40公斤。嘉義地檢署偵查終結，依涉犯製造、運輸第二級毒品罪嫌，起訴黃男、蘇男；依涉犯運輸第四級毒品罪嫌起訴陳男；蘇、陳2人在押，全案今移審嘉義地方法院。

    嘉檢調查，此製毒集團分工縝密，由另名黃姓男子（通緝中）從去年8月至今年元月，自中國用郵包夾藏依托咪酯及第四級毒品先驅原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」走私來台，涉案黃男委由女友領貨後，到嘉義市朱子公廟將原料面交給同夥；蘇男擔任製毒師，租用民宅做為掩護，將原料透過蒸餾過程精製成依托咪酯成品；陳男負責將原料運到高雄提供下線販售。

    嘉檢指揮專案小組今年元月間持搜索票發動搜索，查扣旋轉蒸發儀、真空機等57項專業設備，查獲純質、淨重13.656公斤依托咪酯成品，及29.081公斤先驅原料，合計超過40公斤，並攔截嘉義、新北、高雄等地運毒鏈。

    嘉義地檢署偵查終結，依涉嫌製造、運輸第二級毒品罪嫌起訴黃男、蘇男；依涉嫌運輸第四級毒品罪嫌起訴陳男。

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    專案小組在製毒工廠查扣先驅原料、依托咪酯成品。（嘉義地檢署提供）

    專案小組在製毒工廠查扣先驅原料、依托咪酯成品。（嘉義地檢署提供）

    蘇男等人利用民宅做為掩護，在屋內製毒。（嘉義地檢署提供）

    蘇男等人利用民宅做為掩護，在屋內製毒。（嘉義地檢署提供）

    製毒工廠內查扣多達57項設備。（嘉義地檢署提供）

    製毒工廠內查扣多達57項設備。（嘉義地檢署提供）

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