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    合資買勞力士？相揪買奢侈品藏詐 內湖警方及時攔下50萬積蓄

    2026/05/14 12:01 記者鄭景議／台北報導
    台北市1名男子前日計畫與網上認識的「朋友」合資購買勞力士名表，前往內湖區一家銀行準備提領50萬元現款。（記者鄭景議翻攝）

    台北市1名男子前日計畫與網上認識的「朋友」合資購買勞力士名表，前往內湖區一家銀行準備提領50萬元現款。（記者鄭景議翻攝）

    台北市1名男子計畫與網上認識的「朋友」合資購買勞力士名表，前日到內湖區一家銀行準備提領50萬元現款。內湖警分局西湖派出所接獲行員通報到場，發現男子不僅交代不清交易細節，連對方的聯繫方式都說不出來。員警單鼎鈞隨即以實務案例耐心勸導，當場戳破假買表真詐財的圈套，成功保住男子50萬元的辛苦錢。

    內湖分局西湖派出所表示，日前接獲銀行通報指稱，有民眾欲領取大額現金且理由可疑，請求警方派員協處。員警趕抵現場後，該名男子表示這筆50萬元是要跟朋友合買勞力士手錶。然而當警方進一步詢問交易對象是誰、有沒有聯繫方式及相關對話紀錄時，男子卻支吾其詞，也完全無法提供任何買賣佐證資料，情形明顯異常。

    警方憑藉專業經驗研判，這又是詐騙集團常用的指導話術，要求受害者向行員謊稱是合夥買貨或個人使用，以規避警方的關懷提問。員警單鼎鈞在現場耐心向男子分析，詐騙集團常利用高價精品或稀有商品作為誘餌，誘導民眾先提領現款再當面交付。在警方與銀行人員共同勸說下，男子這才如夢初醒，意識到自己可能被盯上，隨即打消提款念頭。

    內湖分局統計，今年迄今已與轄內金融機構聯手阻詐，攔阻總金額達台幣3742萬餘元。警方提醒，詐騙集團常以合資買高價品、友人推薦投資等理由誘騙，民眾若遇到無法提供交易細節卻被要求匯款或領現的情形，務必提高警覺，詳加查證對方身分。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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