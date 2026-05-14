為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    搶救澳洲女婿！抱薩克斯風受困山洞 搜救隊明接駁下山

    2026/05/14 11:54 記者劉人瑋／台東報導
    澳洲籍男子受困在台東縣東河鄉山區垂直峭壁的夾縫內，救援困難。（台東消防局提供）

    澳洲籍男子受困在台東縣東河鄉山區垂直峭壁的夾縫內，救援困難。（台東消防局提供）

    台東傳出一名澳洲籍東河女婿受困峭壁山洞，折騰數日，傳出好消息，搜救隊員以繩索垂降將男子從洞穴中救出，搜救隊再派另組人員前往會合，預計明天將人帶下山。

    澳洲男子在野外中待了數日，不如想像中的有精神、十分虛弱，消防局成功大隊副大隊長賴垣志說，由於澳洲男子的鞋子毀損、腳部有傷，搜救隊員給予基礎醫護和飲食，已增派一組人上山接應，應該會在山上休息一天，明天接駁下山。

    至於澳洲男子為何能夠輕裝就攀上充滿破碎地形與荊蕀的山洞，又為何會隻身前往，義消說，「這真的很匪夷所思」，道路實在很難走，搜救隊還要沿路砍除荊蕀前行，而且就算無雜木、荊蕀，也是地勢崎嶇，「還帶著薩克斯風，完全搞不清楚怎麼一回事」。

    教會牧師高永旭表示，澳洲男子本身是教會弟兄，是個熱心的人，先前馬太鞍堰塞湖災情發生後，男子也曾前往當地擔任「鏟子超人」協助，平時就熱愛大自然、體能也不錯，常常獨自帶著薩克斯風散步到海邊吹奏，也因此他才會帶著薩克斯風上山，認為他只是和往常一樣，帶著薩克斯風上山，單純上山散心而迷路。

    消防局再派出另組搜救人員前往接應。（民眾提供）

    消防局再派出另組搜救人員前往接應。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播