搶救澳洲女婿！抱薩克斯風受困山洞 搜救隊明接駁下山

澳洲籍男子受困在台東縣東河鄉山區垂直峭壁的夾縫內，救援困難。（台東消防局提供）

台東傳出一名澳洲籍東河女婿受困峭壁山洞，折騰數日，傳出好消息，搜救隊員以繩索垂降將男子從洞穴中救出，搜救隊再派另組人員前往會合，預計明天將人帶下山。

澳洲男子在野外中待了數日，不如想像中的有精神、十分虛弱，消防局成功大隊副大隊長賴垣志說，由於澳洲男子的鞋子毀損、腳部有傷，搜救隊員給予基礎醫護和飲食，已增派一組人上山接應，應該會在山上休息一天，明天接駁下山。

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至於澳洲男子為何能夠輕裝就攀上充滿破碎地形與荊蕀的山洞，又為何會隻身前往，義消說，「這真的很匪夷所思」，道路實在很難走，搜救隊還要沿路砍除荊蕀前行，而且就算無雜木、荊蕀，也是地勢崎嶇，「還帶著薩克斯風，完全搞不清楚怎麼一回事」。

教會牧師高永旭表示，澳洲男子本身是教會弟兄，是個熱心的人，先前馬太鞍堰塞湖災情發生後，男子也曾前往當地擔任「鏟子超人」協助，平時就熱愛大自然、體能也不錯，常常獨自帶著薩克斯風散步到海邊吹奏，也因此他才會帶著薩克斯風上山，認為他只是和往常一樣，帶著薩克斯風上山，單純上山散心而迷路。

消防局再派出另組搜救人員前往接應。（民眾提供）

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