台中末班電動公車「刁車」 民眾放下滷味推12噸「巨獸」

警民合組「深夜推車隊」推動12噸電動公車。（讀者提供）

台中市巨業客運電動公車127號，近凌晨11時40分許在黎明路二段一帶拋錨，公車司機哀求在旁吃滷味宵夜民眾，與警方共7人聯手推車，重量超過12公噸「巨獸」緩緩被推至路邊，警民滿身大汗化解交通危機。

「我a公車刁車（台語：拋錨），方便幫我推一下好嗎」？警方今天發布消息指出，熱心民眾於上月23日深夜，在黎明路二段與大墩十一街口吃滷味，見電動公車卡在路中，駕駛彭男（39歲）哀求沒電，拜託民眾推車，第四分局黎明派出所副所長林良發、警員劉權德趕至，警民7人組成「深夜推車隊」，合力將公車推往路旁安全處。

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彭姓司機向警方說，末班車行駛途中發現電量驟降，先行至松竹國小站，讓車上最後一名乘客安全下車後，準備折返仁友客運嶺東廠區停放，不料途中車輛突然完全失去動力，因而「刁車」（拋錨）於路中央。

警方說，當時正值深夜，大型公車停滯於車道中央有安全疑慮，巡邏員警以無線電通報巡邏網支援，警民聯手「徒手推巨獸」化解交通危機，避免發生二次事故。

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