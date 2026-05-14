女病患追蘇一峰不成！由愛生恨PO文謾罵 二審10萬和解獲3年緩刑

醫師蘇一峰。（資料照）

台北市朱姓女子對蘇一峰醫師心生愛慕卻追求不成，由愛生恨，並於2024年11月於社群媒體Threads和臉書上指控蘇讓關係好的輕症病患住院佔床位、詐領保險金，並辱罵「不要臉厚顏無恥、會有報應，不得好死」。蘇提告後，台北地院簡易判決判處朱女拘役50天，得易科罰金。朱女上訴後與蘇一峰達成和解，法官宣告緩刑3年。

朱女過去是蘇一峰的病患，因為受診療而愛慕蘇，未料卻因為追求失敗由愛生恨，於2024年11月開始，先後於Threads上辱罵「蘇一峰該死，讓跟他關係很好的人住院住很久佔床位浪費醫療健保資源」、「台北陽明醫院胸腔科蘇醫師這種垃圾應該要吊銷醫師執照啦！他讓跟他關係很好的病人住院住很久」、「他不要臉厚顏無恥。他會有報應，不得好死」。

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此外，朱女也在臉書上公開指稱「蘇一峰醫師還跟黑道有掛勾」、「讓輕症的病人住院住很久，領政府的錢、讓病人領保險金」等語。蘇一峰不堪其擾，決定報警提告，台北地檢署依照加重誹謗罪起訴朱女。

一審法官考量，朱女坦承犯行，並具狀表示對告訴人感到抱歉及對自己行為表示後悔，嗣後發文道歉並將網路帳號關閉等，認為朱女行為已經對蘇造成嚴重損害，且未能與蘇達成和解，依照散布文字誹謗罪判其拘役50天，得易科罰金5萬元，可上訴。

朱女為爭取緩刑提出上訴，並於二審期間和蘇一峰達成和解，並承諾賠償10萬元，且已經開始履約付錢，法官認為原審刑度已從輕，應予尊重，但考量朱女應已經知所警惕，無再犯之虞，故宣告緩刑3年，全案定讞。

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