扣牌變吊銷加速車輛復活 桃警涉嫌與代辦業者勾結被訴

駕駛人嚴重超速違規會被吊扣車牌，車輛也因此無法上路，圖為示意圖，與本案無關。（資料照）

35歲周姓警員任職桃園市警局蘆竹警分局大竹、南竹派出所時，涉嫌與62歲許姓汽車監理代辦業者勾結，利用車輛車牌被「吊扣」期間故意違規導致「吊銷」法規漏洞，讓車輛可以立即驗車重新領牌，加速復活時間，估計圖利車主逾153萬元利益，桃園地檢署近日依貪污治罪條例起訴周員、許男，審酌周員犯後坦承、態度良好，建請法量處適當之刑；蘆竹警分局表示，分局主動發現員警配合代辦業者不實開單，收到起訴書後已依規定將周員停職。

依據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人若嚴重超速（超過最高速限60公里）被舉發，除處罰鍰並須吊扣汽車牌照6個月（原為3個月，2021年修法加嚴至6個月），若吊扣期間仍駕駛該車輛上路被查獲，依同法規定須吊銷牌照並將車輛先行移置保管，避免駕駛人繼續違規行駛。

請繼續往下閱讀...

起訴指出，過去車輛被吊扣牌照，須等3到6個月才能拿回牌照重新上路，但吊銷牌照卻可逕行驗車重新請牌上路，從事汽車監理代辦業務的許男，便藉此漏洞與周員勾結，有車輛因違規被吊扣牌照時，即由自己或親友將扣牌車輛開至「事先講好的違規地點」，再由周員攔查舉發車輛於吊扣期間上路，讓該車車牌從吊扣變成吊銷，同時放水未將車輛移置保管，讓車輛可逕行驗車重新領牌，等於替車主省下6個月（過去是3個月）因扣牌無法使用車輛的時間。

起訴指出，周員自2020年3月24日到2021年11月9日，涉嫌受許男請託開立不實罰單，總計協助4輛車加速請牌復活，若以租車租金來計算，車主獲得的無形利益逾153萬元，而許男平均每件收取1萬5000元，4件共獲取6萬元。

起訴指出，周員、許男所為涉犯貪污治罪條例對主管事物圖利、刑法行使公務員登載不實文書罪，為一行為同時觸犯2罪，請法院從一重依圖利罪嫌處斷，另審酌周員、許男於偵查中坦承犯行，犯後態度良好，建請量處適當之刑。

此案其實非單一案例，過去曾發生多起「鑽漏洞」案件，交通部已修法補破網，車輛若因嚴重超速被吊扣牌照，即使在扣牌期間上路被開單並吊銷車牌，吊扣及吊銷期限必須「等好等滿」，車主才能驗車重新領牌。

蘆竹警分局回應，2022年6月間獲悉他單位發生員警配合監理站代辦業者，針對吊扣牌照車輛開立不實舉發單，以利業者請重新領牌等情形後，分局立即全面清查，發現周員舉發違規有異常情形，遂自檢自清，將相關資料彙陳警察局督察室，並會同警政署政風室偵辦，及報請桃園地檢署指揮偵辦，收到起訴書後已立即依警察人員人事條例規定，予以周員停職在案，並將追究相關人員考核監督不周責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法