竹市鄰竹科園區上億遺產稅未繳2筆土地遭法拍 首拍1.37億元拍定

新竹市鄰竹科園區的土地因繼承人上億遺產稅未繳，2筆土地遭法拍 ，首拍即以1.37億元拍定。（圖由法務部行政分署新竹分署提供）

新竹市竹科園區附近有婦人繼承配偶百餘筆土地不動產，婦人過世後，其子女與孫子女共15人因不願繳上億元遺產稅，位在竹科園區附近的2筆土地之持分遭法務部行政執行署新竹分署法拍，本月5日法拍時，以1億3764萬元拍定，經換算，每坪拍定價額約為100萬元。

新竹分署提到，位在新竹科學園區附近之2筆土地之持分法拍物件的拍定金額為1億3764萬元，該案是因新竹市1名婦人繼承配偶百餘筆遍布新竹縣市的不動產。在該名婦人過世後，再由其子女及孫子女總共15人繼承上開不動產，以及該名婦人對死亡配偶的剩餘財產差額分配請求權4000萬餘元（依當時民法規定，剩餘財產差額分配請求權得為繼承），國稅局因而核課上億元的遺產稅；因部分繼承人不服，循序提起行政救濟，最後遭最高行政法院駁回確定。

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因繼承人等逾期未繳納，國稅局遂移送新竹分署執行，新竹分署就義務人進行案件的土地法拍，最終由共有人之一得標，拍賣價金扣除土地增值稅後，雖仍不足清償欠稅，但差額部分已由義務人自行繳清，此案全額徵起。由於法拍土地鄰近竹科園區，土地價值高，吸引不少人前往參與法拍，是近幾年新竹分署法拍物件中罕見的高價土地法拍物件。

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