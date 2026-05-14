新竹4醫美診所疑涉偷拍被搜索 聖宜診所負責人百萬交保限制出境

新竹地檢署今天發布，轄內包括愛爾麗等4間診所疑涉妨害秘密案件；其中，檢察官認定聖宜診所負責人李宜展犯罪嫌疑重大，且有滅證、串證之虞，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。（記者廖雪茹攝）

愛爾麗診所爆出針孔煙霧偵測器偷拍風波後，新竹地區也有多間診所驚傳有類似情事！新竹地檢署今天發布，轄內包括愛爾麗等4間診所疑涉妨害秘密案件；其中，檢察官指揮警方前往新竹市聖宜醫美診所執行搜索，扣得相關證物，診所負責人李宜展經檢察官訊問後，被認定犯罪嫌疑重大，且有滅證、串證之虞，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。

新竹地檢署表示，日前接獲情資，轄內數間家診所疑似有裝設針孔攝影機而涉及妨害秘密罪嫌。檢察長柯宜汾高度重視，立即責成婦幼專組指揮新竹縣市警察局組成專案小組偵辦，並會同新竹縣、市政府衛生局同步進行行政稽查。

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專案小組率先於5月6日，由主任檢察官蔡宜臻竹縣刑大並會同新竹縣政府衛生局，前往新竹縣竹北市愛爾麗診所執行行政稽查，並查扣相關證物。5月8日及同月12日，指揮竹市警局刑大會同新竹市政府衛生局，分別前往新竹市京都堂中醫診所、光澤診所執行搜索，詢問相關證人2名，並查扣相關證物。

5月12日，檢察官李沛蓉指揮竹市二分局會同竹市衛生局，前往新竹市聖宜診所執行搜索，並扣得相關證物；另通知被告即診所李姓負責人及2名證人到案說明。經檢察官訊問後，認被告李犯罪嫌疑重大，且有滅證、串證之虞，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。

新竹地檢署呼籲，民眾之身體隱私、個人影像及就醫資料，均屬應受高度保護的重要權益。任何人如利用醫療、照護或其他場所之便利，非法窺視、竊錄、散布或保存他人非公開活動、影像或個人隱私資料，均已嚴重侵害民眾隱私安全及就醫信賴，該署將依法嚴正偵辦，絕不寬貸。

若民眾曾至上開診所就診，或對自身隱私權益是否受侵害有所疑慮，可向承辦警察機關洽詢或提供相關線索；診所及醫療從業人員亦應落實醫療場所管理、設備檢查及個資保護措施，避免民眾隱私遭受侵害，共同維護安全、可信賴的醫療環境。

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