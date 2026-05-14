買毒殺價200元被拒 毒蟲殺毒販兩刀賠30萬元

曹男（綠上衣者）買毒殺價200元失敗，竟拿刀捅毒販兩刀。（讀者提供）

曹姓男子與王姓男子議定以5200元買5公克愷他命，兩人相約交易時，曹男只拿出5000元想再殺價200元，王男不同意，拿開山刀出來防身，曹男見狀竟拿水果刀捅他兩刀落跑，被法官依傷害罪判刑1年6月定讞，民事部分還要再賠30萬元。

判決指出，2024年2月19日，曹姓男子與王姓男子（所涉毒品案另案偵辦）透過通訊軟體討論毒品交易，雙方從6000元開始談，最後約定以5200元成交5公克愷他命，當天下午3點多，雙方約在鳳山區瑞隆東路碰面時，曹男帶著陳姓少年（所涉強制罪部分遭高雄少家法院裁定感化教育確定）前往赴約，曹拿了5000元給陳姓少年，陳姓少年拿錢坐上王男的車子後，示意身上只有5000元，想再殺200元。

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王男不同意，打算收回毒品，陳姓少年見交易失敗擔心被曹男責怪，伸手把正在發動的王男車子熄火，王男見狀立即掏出開山刀防身，在車外的曹男見到王男亮刀，趕緊將陳姓少年拉出車外，並掏出隨身攜帶的水果刀朝王男狠刺兩刀，王男小腿中刀流血不止，只能眼睜睜看著陳、曹兩人落跑。

警方獲報到場將王男送醫，經治療後已無大礙，並循線逮捕曹男等人到案；曹男落網後坦承犯行，被法官依傷害罪判刑1年6月定讞。而從事汽車美容的王男因傷無法工作3個月，向曹男提告求償70萬元，法官根據他受侵害程度，判曹男應賠30萬元，可上訴。

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