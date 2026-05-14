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    首頁 > 社會

    再興中學實驗室起火學生燒傷 家長怒控師長7人結果出爐

    2026/05/14 10:29 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，認定被告罪嫌不足，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，認定被告罪嫌不足，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

    就讀台北市私立再興高級中學的一名高中生去年5月實驗課下課時，因與同學們操作時失誤，造成頭臉等處12％燒傷，喪失排汗功能。家長得知後，憤而對校長、教師等7人與2名學生（另由少年法庭偵辦）提出過失重傷害罪等告訴。檢察官偵辦期間，家長與校方達成和解，撤回告訴。台北地檢署今日偵結，認定被告7人罪嫌不足，予以不起訴處分。

    家長控訴，去年5月28日孩子在校內操作實驗時，遇到下課時間，林姓教師並未要求學生停止操作實驗，且未在場，導致兩名學生在下課時間仍以打火機燃燒小蘇打粉及糖粉，且在一旁倒酒精，過程中不慎產生火焰，造成自家孩子臉、頸部及右手二至三度燒傷，喪失排汗功能；認定校方及操作學生有責任，對再興中學前後任校長柯文柔、張東勇、生教組組長、設備組幹事、教師7人及2名同學，提出過失重傷害、過失以其他爆裂炸燬物品等告訴。

    林姓教師應訊時稱，下課時間有請同學們終止實驗，且學生拿取酒精應向自己申請。另劉姓設備組幹事則表示，林姓教師有口頭申請需要酒精，便依慣例放在桌上。

    檢察官調查，5名校方人員經其他人告知，方知實驗室出事，且均為行政人員非擔任實驗時的指導老師，也未擔任實驗室安全管理負責人員。

    檢察官偵辦期間，校方與家長達成和解，且撤回告訴；而調閱現場影片發現，起火處僅在鐵盤內燃燒，並未有延燒情形。

    檢察官認為，因告訴人已撤回告訴，認定被告罪嫌不足，予以不起訴處分。

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