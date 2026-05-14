婦裙擺捲車後輪卡死受困車陣中 警及時徒手解危

黃婦裙擺捲車後輪卡死，造成夫妻受困車陣中，警方徒手解危。（民眾提供）

高雄市黃姓夫妻共乘機車行經鳳山區中山東路，突然黃婦長裙被捲入車後輪卡死，2人受困車陣中，所幸黃夫緊急停車，否則黃婦恐摔車受傷，，更一度造成車流回堵，警方及時徒手解危，恢復交通順暢。

高市警方今表示，鳳山警分局成功所警員11日傍晚執行巡邏勤務，行經鳳山區中山東路221號前時，發現前方車流異常回堵，警方察覺有異上前查看，發現一對黃姓夫妻共乘機車，停滯於路中央，神情相當慌張，影響交通秩序。

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警方上前了解，原來是黃婦穿長裙坐在機車後座，行駛途中裙擺不慎捲入機車後輪，且布料遭車軸緊緊纏繞，導致車輪瞬間卡死，人車當場動彈不得，所幸黃夫發現異狀後立即停車，否則整件裙子恐遭持續捲入車軸，不僅可能扯落裙子，恐造成黃婦摔車受傷，情況十分驚險。

由於正值下班尖峰時段，中山東路又是省道，現場車流量很大，2人一時情急，不知該如何處理，只能受困路中央；警方立即現場交通疏導，避免後方來車追撞，並耐心安撫2人情緒。

警方確認安全無虞後，蹲下徒手協助處理，細心將卡入後輪裙擺布料慢慢抽離，大約花了15分鐘，終於成功排除狀況，人車恢復正常行駛，及時化解危險與尷尬處境，2人對於警方熱心協助，頻向警方表達感謝。

鳳山分局表示，民眾騎乘機車時，應特別注意長裙、寬鬆衣物、圍巾或背帶等物品，避免捲入車輪或傳動裝置釀成危險，尤其後座乘客更應留意衣物長度及坐姿安全。

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