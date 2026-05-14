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    蚊香釀禍！基隆培德路集合住宅火警 梯間冒白煙嚇壞住戶

    2026/05/14 10:15 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市信義區培德路一棟集合住宅一處樓梯間，疑因使用蚊香不慎，引發火警，消防隊員迅速滅火，未造成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區培德路一棟集合住宅一處樓梯間，疑因使用蚊香不慎，引發火警，消防隊員迅速滅火，未造成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區培德路集合式住宅一處樓梯間，今天（14日）日上午突然冒出大量白煙，消防隊員趕抵迅速滅火，初步研判為住戶使用蚊香不慎，火源未完全熄滅引燃周邊雜物引發火警，所幸未造成人員傷亡。

    基隆市消防局今天上午8點37分獲報，信義區培德路一棟集合住宅有白煙竄出。由於該處為密集居住區，消防局不敢大意，立即派遣信二、信義、七堵分隊及第一大隊共多輛救災車輛趕赴現場搶救，並同步通報台電、瓦斯公司及警方到場協助。

    消防隊員獲報11分後抵達發現樓梯間有白煙竄出，立即佈設水線並使用滅火器灌救，僅花4分鐘即將火勢完全撲滅；經進入屋內搜索確認，起火點為樓梯間堆放的雜物，住宅內部並未遭到延燒，也無人員受困傷亡。

    火調人員隨後進入現場勘驗，發現燃燒面積約1平方公尺，起火原因初步研判為蚊香火源未完全熄滅，不慎引燃周邊堆放的雜物所致。消防人員於現場完成排煙作業，並在屋主返回後確認安全無虞才離開。

    基隆市消防局第一大隊呼籲，近來氣溫回升、蚊蟲滋生，民眾使用蚊香等微小火源時，務必將其放置於防火容器內，並遠離紙箱、塑膠等易燃雜物；此外，依據公寓大廈管理條例，樓梯間、走道嚴禁堆放私人物品，以免發生火災時助長火勢，甚至阻礙逃生路線，釀成不可挽回的遺憾。

    基隆市信義區培德路一棟集合住宅一處樓梯間，疑因使用蚊香不慎，引發火警，消防隊員迅速滅火，未造成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區培德路一棟集合住宅一處樓梯間，疑因使用蚊香不慎，引發火警，消防隊員迅速滅火，未造成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

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