高雄變態男躲校園偷拍86位女學生裙底風光 僅3女指認躲過坐牢

李姓男子長期在校園周邊出沒，將針孔攝影設備藏進公事包內，專挑穿著制服的國中、高中甚至國小女學生下手，偷拍裙底、內褲等私密影像，至少86位女學生受害，但因只有3女出面指認，李男也賠錢獲諒解，被法官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，2023年8月起至2024年4月間，李男將偷拍設備與充電器藏放在公事包內，再趁女學生不注意時，刻意將公事包伸向裙底，以低角度朝上偷拍，畫面包括大腿內側、裙底及內褲等私密部位，之後再利用手機檢視影像，並存入硬碟保存。

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2024年1月，一位高職女學生行經鼓山區美術東二路、美術館路口時，突然察覺有人異常靠近，及時閃避才未遭偷拍得逞；同年4月16日上午，校方教官再度接獲學生通報，指稱有可疑男子在校園附近徘徊，教官立即尾隨觀察，李男見行跡敗露，當場逃逸，還把偷拍設備丟進草叢企圖滅證。

警方獲報後循線追查，當晚前往李男住處搜索，查扣手機、硬碟、公事包及偷拍器材，並在儲存裝置中發現大量偷拍影像，估算至少有86位女學生受害。

高雄地方法院審理時，李男坦承犯行，並趕緊賠錢與3位出面指認的女學生家長達成和解，被害人也同意給予緩刑機會。

法官依27個偷拍犯行，分別判處7月至1年4月不等徒刑，合併應執行2年徒刑、緩刑5年，並應向公庫支付10萬元、接受法治教育4場次，及提供240小時義務勞務。

此外，針對另59個偷拍案，法官指出，這些遭偷拍對象雖然都是穿著高中職制服的女學生，但因無法辨識姓名、年級及身分，檢方也無法證明她們在遭偷拍時均未滿18歲，因此依法只能認定為成年人。而這部分行為已非《兒童及少年性剝削防制條例》規範範圍，而是涉及《刑法》無故攝錄他人性影像罪。由於該罪屬告訴乃論，必須由被害人提出告訴才能追訴，但卷內並沒有任何被偷拍女子提出合法告訴，因此依法判決這59件偷拍犯行均「不受理」。

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