父猝逝留債務！ 台中17歲少女休學打兩份工養弟 百字淚謝善心人

善款近日送到姊弟手中。（記者許國楨翻攝）

台中市東區一名17歲少女，因父親日前突猝逝，不僅家中經濟支柱轟然倒下，還留下債務壓力，讓她不得不休學一天兼兩份工，扛起自己與國中弟弟的生計，近日在警方、里長及善心人士幫助下，姊弟倆終於獲得一筆及時援助，少女也透過Line傳出百字訊息，字字真摯，令人鼻酸。

據了解，黃姓父親與妻子離婚後，獨自扶養一對子女長大，未料今年2月突發心肌梗塞驟然離世，姊弟倆頓失依靠，後續更發現父親生前仍有債務，最終只能將家中唯一房產出售還債，如今只能擠在出租套房中相依為命。

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雖然姑姑每週補貼1000元生活費，但少女不願再增加親友負擔，也不忍還在念國中弟弟生活受影響決定暫停學業，白天在早餐店打工，晚上再到餐廳端盤子，一天兩份工作撐起家計，只求能勉強維持生活。

轄區台中市第三警分局立德派出所處理該起死亡案件時，意外得知這段令人心疼的處境，所長許逸維隨即聯繫新庄里長洪宗毅協助申請低收入戶及社會補助，也串聯國際同濟會台中區國光會及多位不具名善心人士，共同籌措善款，填補政府補助尚未到位前的空窗期。

日前善款順利交到姊弟手中，少女感受到社會各界溫暖，透過Line感謝表示：「大家的每一份捐款，對我來說都不是理所當然，而是一份很重要的信任。所以在使用上，我都會特別謹慎，也會盡力把這些愛心，放在最適合及最需要的地方。希望不辜負大家的心意，也讓這份善意，真正發揮它的價值，再次謝謝大家。」

少女透過Line傳出百字訊息感謝。（記者許國楨翻攝）

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