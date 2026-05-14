台中「新平」社宅大火凌晨熄滅 盧秀燕：內政部發生這種事不太好

盧秀燕批主管公安的內政部興建的社宅發生大火「發生這種事不太好」。（記者蘇孟娟攝）

台中市北屯區「新平好室」社宅工地昨（13日）上午發生火警，且火勢悶燒到今日凌晨才熄滅，台中市長盧秀燕今指出，失火的是中央在台中興建的社宅，希望中央快派人下來處理並跟台中聯絡，更說，「負責興建的內政部是負責主管公安的，發生這種事不太好」；對此，國家住都中心強調，第一時間即派人到台中坐鎮並與台中市消防局討論救災事宜，謝謝台中市消防局奮勇救災及台中市府協助。

盧秀燕指出，發生火警的是中央在台中市興建的社宅，昨天發生大火台中第一時間即投入救災，並勒令停工，並發佈環保警示，她希望中央快派人下來處理，並跟台中連絡，盧秀燕更說，「尤其負責興建的內政部是負責主管公安的，發生這種事不太好」。

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國家住都中心則強調，「新平好室」新建統包工程構台支撐拆除作業發生火災，獲報後已立即督促統包團隊啟動工地緊急應變程序，同步通報消防單位，同時國土管理署中區都市基礎工程分署同仁亦到達現場督導；國家住都中心即指派董副執行長赴現場會同國土署中工陳分署長與台中市消防呂大隊長討論救災事宜。

國家住都中心指出，幸火災無任何人員受困或傷亡，對造成社會大眾不安及對附近住戶的影響，國土管理署中區都市基礎工程分署、國家住宅及都市更新中心、統包團隊，向社會大眾與周邊住戶致上最高歉意，並感謝台中市消防局奮勇搶救及台中市政府給予的協助與指導，能將此次的災害控制在最小。

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