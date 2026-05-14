人妻搞一夜情遭偷拍裸臀勒索 網蟲威脅散布：睡一次抵9000

基隆市一名人妻瞞著丈夫、女兒，與楊姓網友發生一夜情，遭對方偷拍裸照，並以在網路上散布為由勒索6萬元，讓人妻子瀕臨崩潰。圖為基隆地院。（資料照）

基隆市一名人妻瞞著丈夫、女兒，與楊姓網友發生一夜情後，試圖回歸家庭，卻遭對方偷拍裸背、裸臀照，並以在網路上散布為由勒索6萬元，甚至要求再與人妻性交一次來抵債，讓這名人妻瀕臨崩潰，情節宛如電影「致命吸引力」翻版。基隆地院審理後，依楊男犯無故攝錄性影像罪等罪合併判處8月徒刑，恐嚇部分判處7月徒刑。

判決指出，楊姓男子3年前9月，透過臉書結識年約24歲的小凡後，對彼此互有好感，相約至基隆某汽車旅館發生一夜情時，楊男趁小凡熟睡之際，持手機偷拍小凡背部全裸及臀部照片2張，竟拿小凡的裸照做為勒索的籌碼。

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楊男先創立以小凡姓氏的臉書帳號，將小凡正面半身照設為大頭貼後，在照片上加註「想知道破麻可私我」，並將該帳號加小凡年僅4歲的女兒為好友後，恫嚇小凡將透過通訊軟體傳送小凡的裸照，並以「要放你裸照囉」、「看你是不見棺材不掉淚」，向小凡勒索6萬元。

小凡因畏懼私密照流出，與楊男達成以2萬元換回裸照，先後匯款與交付現金共1萬1300元給楊男，尚不足9000元，未料，楊男竟提出「性交一次抵債9000元」，讓小凡頻臨崩潰，將實情告知丈夫後報警。警方獲報在汽車旅館埋伏，當場將楊男逮捕究辦。

法院審理時，楊男坦承犯行，法官認為，楊男與小凡並無冤仇，竟趁與小凡發生一夜情時，偷拍小凡裸照，並藉以勒索小凡錢財，使被害人時時處在裸照或與人發生一夜情之情事遭楊散布的恐懼中，審酌楊未賠償被害人，也未返還恐嚇的1萬1300元，依楊男犯無故竊錄性影像罪與個人資料保護法各判處4月、6月徒刑，合併判處8月徒刑，得意科24萬元罰金，恐嚇取財判處7月徒刑；可上訴。

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