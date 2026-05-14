換匯慘遭同鄉強盜30萬 瑞芳警3天瓦解越南失聯移工犯罪集團

新北市瑞芳警分局獲報3日內連逮范姓男子等6人，檢察官複訊後，聲押范等人獲准。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區越南籍阮姓移工4日欲將來台賺得台幣60萬元血汗錢匯回老家，在臉書上發現范姓業者提供較低的手續費，與對方相約至宿舍內交易；未料，遭對方持開山刀強盜走近30萬元現金，還砍傷他的左手臂。新北市瑞芳警分局獲報3日內連逮范姓男子等6人，瓦解以范男為首專門以低手續費與匯率換匯攬客，再伺機詐取財物集團。基隆地檢署複訊後以有再犯之虞，將范等人聲押禁見獲准。

警方調查，阮姓移工4日因急需將來台所賺的錢匯回老家，在臉書上發現同鄉范姓男子可以提供較低的手續費與匯率，遂透過臉書Messenger聯繫對方晚間8時許到鎖住的中山路移工宿舍交易。阮原想將所賺得的60萬元，換匯成越南盾透過地下匯兌給家人，但擔心被騙，先拿台幣29萬5000元給對方，確定家人有收到錢，才把其餘30萬元給對方，未料，阮遲未見家人有收到錢，欲搶回被對方拿走的30萬元現金，反遭范男持預藏開山刀砍傷左手臂。

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新北市瑞芳警分局獲報成立專案小組，報請基隆地檢署檢察官黃佳權指揮偵辦，過濾監視器與車辨系統，鎖定2輛涉案車輛，發現歹徒強盜走30萬後，一路南逃至高雄，5日凌晨，專案小組先在高雄市大寮區，逮到范、阮2男的主嫌，取出砍傷阮的開山刀，6日到桃園拘提其中1輛來姓車主，7日晚間再回高雄大寮，逮到阮姓及另1輛楊姓女車主與來嫌的班姓女友緝捕歸案。

警方清查身分發現，這群移工犯罪集團成員多為失聯移工，阮姓等成員涉有強盜、擄人勒贖、詐欺、毒品及公共危險等多項前科，遭彰化、高雄、桃園等地檢署、地院通緝中，是治安的重大隱患。

偵查隊隊長方文村呼籲，外籍移工應透過合法金融管道匯款，切勿聽信網路社群中不明來源的換匯資訊；私下換匯不僅觸法，易淪為詐騙或強盜集團眼中的「肥羊」。警方將持續強化掃蕩失聯移工犯罪窩點，展現守護治安的決心。

新北市瑞芳警分局獲報3日內連逮范姓男子等6人，將范等人移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

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