男子以螞蟻搬家走私日本加熱菸 以甜美包裝吸引年輕族群

專案小組清點走私不法菸品。（民眾提供）

保三總隊第二大隊高雄偵查分隊今（14）日發布偵破行李走私加熱菸案，吳姓男子自2024年起以旅遊名義前往日本，以「螞蟻搬家」方式，利用行李托運夾藏熱銷口味加熱菸入境，並在網路社群將菸品包裝成「生活風格」甜美意象吸引年輕人，並建立一條龍犯罪模式，警方起出「TEREA」等不法菸品5千餘包，依法送辦。

警方接獲走私私菸情資，報請高雄地檢署檢察官沈昌錡指揮偵辦，並與高市財政局菸酒管理科及衛生局共組專案小組追查。

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經蒐證屬實，專案小組於3月27日突襲吳嫌位於新興區的私菸倉庫，查獲吳姓主嫌到案，查扣非法加熱菸共計4780包、各式未稅私菸共計297包、電子加熱器108支、犯罪用手機2支等證物，所查獲不法私菸有「TEREA」、「BOHEM NO.6」、「Seven Stars Charcoal Filter4」、「MEVIVS 1」、「MEVIVS 3」、「PEACE黃」、「Winston 5」等7個知名品牌。

經調查，吳嫌見日本加熱菸走私有暴利可圖，利用行李托運夾藏目前尚未開放的「TEREA」麝香葡萄、哈密瓜等熱銷口味加熱菸入境，他為迅速擴大客源，在網路社群將菸品包裝成「生活風格」，利用「初戀感葡萄」、「清爽哈密瓜下午茶」等甜美意象吸引年輕族群；並建立起「海外代購、行李夾帶、倉庫囤積、網路招攬、超商配送」的一條龍犯罪模式，吳嫌詢後依涉犯菸酒管理法及懲治走私條例送辦。

吳嫌以螞蟻搬家手法走私菸品。（民眾提供）

吳嫌建立一條龍模式犯罪模式牟取暴利。（民眾提供）

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